At en kvinde sidder bag rattet i en bil, er der næppe noget banebrydende eller ophidsende over. Alligevel var det netop, hvad en fotograf forleden knipsede adskillige billeder af.

Det var nemlig ikke hvilken som helst kvinde, der sad på førersædet.

Det var selveste dronningen af Storbritannien, bemærker flere britiske medier. Heriblandt Daily Mail og The Scottish Sun.

Iført solbriller og et tørklæde med sommerfuglemønster om håret tog den 94-årige dronning Elizabeth styringen i den store, mørkegrønne Land Rover, da hun torsdag begav sig ud på en lille køretur i området ved regentparrets sommerresidens Wood Farm i Sandringham i Norfolk.

Den er god nok: Det er den britiske monark, der sidder bag rattet. Foto: Paul Marriott via www.imago-imag

Her tilbringer dronningen i øjeblikket tid med sin ægtemand, prins Philip, efter en kort sommerferie på Balmoral Castle i Skotland.

Inden længe planlægger majestæten dog at vende tilbage til dronningeslottet Windsor Castle udenfor London, så hun kan genoptage sine royale pligter. I hvert fald de af dem, det er muligt for hende at udføre.

Grundet coronapandemien er alle store arrangementer nemlig blevet skrottet. Det oplyser Buckingham Palace;

»I tråd med regeringens nuværende retningslinjer, og som en del af et forsigtighedsprincip, vil der ikke blive afholdt nogen større arrangementer på Buckingham Palace eller Windsor Castle resten af året.«