Onsdag fik danskerne et sjældent indblik i kong Frederik og dronning Marys private gemakker.

Og spørger man Jacob Holst Mouritzen, livsstilsekspert fra 'Kender du typen' og selvstændig brandingekspert, så er det rent faktisk et autentisk indblik i Kongeparrets private hjem, vi har fået.

Onsdag slog Kongehuset nemlig et billede op af kong Frederik, der tog imod præsidenten fra den internationale cykelunion, David Lappartient, i sin residens på Amalienborg.

Og her i Frederik VIIIs Palæ er der strømlinet til at være både hyggeligt og moderne. Ikke overraskende lyder vurderingen fra livsstilseksperten, at hjemmet ser »overdådigt, rigt og royalt« ud.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af DET DANSKE KONGEHUS (@detdanskekongehus)

Det ses ikke mindst på en helt særlig detalje, der slynger sig rundt om de blå gardiner i baggrunden.

»Mit førstehåndsindtryk er, at det ligner det, man kan forvente af et almindeligt overklassehjem, det kunne være på Frederiksberg eller en kongelig gemak,« forklarer Jacob Holst Mouritzen.

Men der er samtidig en lang række »små, finurlige ting« at få øje på.

»Der er jo selvfølgelig gardinerne med de klassiske klunker. Hvis man har det, så er man enten royal eller adelig overklasse – eller vil have det udtryk. Det kan man ikke tillade sig at have, med mindre man er en meget særlig person, for det passer ikke bare ind i et almindeligt parcelhus.«

Ikke mindst er det tydeligt for 'Kender du typen'-eksperten, at der i hjemmet er en imponerende detaljesans.

»En interessant detalje er deres overvågningsalarm oppe i hjørnet. Den er ikke bare stillet grimt, den er malet og designet ind, så den matcher i rummet, og det er en detaljesans, der kræver et overskud, som kun meget få mennesker går op i,« fastslår livsstilseksperten.

Afslørende bøger: »Så havde man ikke valgt det her«

Selvom det må tænkes, at kong Frederik og dronning Mary også har fået professionel hjælp til deres stilrigtige indretning, så vurderer Jacob Holst Mouritzen, at Kongeparret bestemt selv har haft en finger med i spillet.

»Det ligner jo – ud fra hvad jeg ser, og hvad jeg ved – at det er Frederik og Mary, der har indrettet. Den gennemgribende renovering, de lavede af palæet for snart ti år siden, var de også meget hands on med. Så det skal ikke undre mig, at det afspejler deres personlige stil,« lyder det fra livsstilseksperten.

Jacob Holst Mouritzen (til venstre) er ny ekspert i DR-hitformatet 'Kender du typen'. Foto: Agnete Schlichtkrull / DR Vis mere Jacob Holst Mouritzen (til venstre) er ny ekspert i DR-hitformatet 'Kender du typen'. Foto: Agnete Schlichtkrull / DR

Den vurdering bliver ikke mindst underbygget af nogle ganske særprægede bøger på stuebordet.

For netop dette udvalg af såkaldte coffeetablebooks peger ifølge Jacob Holst Mouritzen på, at det faktisk er et autentisk indblik, vi med Instagram-opslaget har fået i Kongeparrets private hjem og interesser.

»Den ene bog er af den prominente belgiske figurative kunstmaler Luc Tuymans. Han har mange tematikker om det gode og det onde, Gud og historien, så det passer meget godt ind i et kongeligt hjem,« starter Jacob Holst Mouritzen.

Men bogen 'Horses of Qatar' lige nedenunder er noget mere særpræget.

»De fleste danskere aner jo intet om hesteopdræt i Qatar, de ved bare, at Qatar er noget skidt med dårlige menneskerettigheder og døde immigrantarbejdere under VM,« forklarer Jacob Holst Mouritzen.

»Så hvis ønsket fra Kongehusets kommunikationsafdelings side havde været at lave et opstillet billede, der skulle gøre noget i en eller anden specifik retning for Frederik og Mary, så tænker jeg ikke, man havde valgt det her,« påpeger livsstilseksperten.

»Så havde det eksempelvis være mere oplagt at vælge en dansk kunster. Derfor må det her give indblik i en ren interesse.«

Det har blandt andet været kendt i mange år, at dronning Mary har en stor passion for hestesport.

Kong Frederik og dronning Mary har givet danskerne et sjældent indblik i deres private, overdådige hjem på Amalienborg. Her ses det nyslåede Kongepar på balkonen på Christiansborg Slot efter udråbelsen som kongepar. Foto: Linda Kastrup Vis mere Kong Frederik og dronning Mary har givet danskerne et sjældent indblik i deres private, overdådige hjem på Amalienborg. Her ses det nyslåede Kongepar på balkonen på Christiansborg Slot efter udråbelsen som kongepar. Foto: Linda Kastrup

Bøgerne ligger desuden på en stor velourpuf, der fungerer som bord.

»Det er meget moderne med den her støvet lyserøde velourpuf, og det har det været i et par sæsoner,« forklarer Jacob Holst Mouritzen.

»Trendmæssigt er støvet lyserød den helt rigtige farve, som mange modebevidste mennesker indretter med og som man ser mange premium upscale-steder. Det er en super komplementær pangfarve at have i et rum som det her,« lyder det.

På bordet ser man også Kongeparrets fornemme, personlige stel blive benyttet og en moderne, antik lampevase, samt hvad der kunne ligne Georg Jensen-fade og en lyserød vandkande, der kunne tænkes at være af mærket Anna von Lipa, vurderer eksperten.

»Indenfor design er der jo tit mange varianter og kopier af den samme type. Men hvis kongeparret har noget, så er det helt sikkert originalen. Så selv hvis det ikke er skide dyrt, så er det dansk, unika design, og det kunne sagtens være der,« vurderer livsstilseksperten til slut.

Hør seneste afsnit af B.T.s podcast 'Kongehuset bag kulissen' herunder.