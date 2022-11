Lyt til artiklen

Sidste etape af dronning Margrethes 50 års regentjubilæum fandt sted lørdag, hvor hun skulle fejres på Københavns Rådhus.

Der var skruet op for pomp og pragt, da Dronningen ankom i karet, som blev eskorteret af Gardehusarregimentets Hesteskadron. Men på en dag, hvor alt var timet og tilrettelagt, gik det alligevel galt.

For den første politihest, som red forud for kareten, havde glemt at gå på toilettet hjemmefra, og derfor afleverede den en frisk hestepære lige foran den røde løber.

Alle, der har været i nærheden af en hestepære, ved, at den visuelt såvel som lugtmæssigt gør opmærksom på sig selv.

Og dronning Margrethe kunne da heller ikke lade være med at skæve til den nylagte hestepære, da hun trådte ud af kareten og blev tiljublet af de mange fremmemødte mennesker.

Dette var dog også det eneste tilnærmelsesvis dramatiske, som skete.

Kongefamilien er ellers for første gange officielt samlet, siden krisen om prins Joachims børns titler brød ud.

Men det havde hverken prins Joachim, prinsesse Marie, kronprins Frederik, kronprinsesse Mary eller dronning Margrethe lyst til at sætte ord på, da de alle gik forbi pressen uden at udtale sig.