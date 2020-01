Onsdag 8. januar er det de to tvillinger prins Vincent og prins Josephines fødselsdag, og i den forbindelse har kongehuset delt kære billeder af de to.

Faktisk, hvis man skal tro billedet, er det slet ikke til at benægte, at de to har stor kærlighed til hinanden.

Man kan nemlig se, hvordan prins Vincent fyldt af søskendekærlighed giver sin tvillingesøster et ordentligt smækkys på kinden.

Tvillingeparret fylder ni år, og du kan se, at prinsesse Josephine bliver helt overrasket, da hendes bror giver hende et kys.