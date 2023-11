En 'sexet sjældenhed', som viser en ny tilgang i det britiske kongehus.

Sådan tolker kongehuskommentator Daniela Elser det outfit, som prinsesse Kate bar under førstedagen af det officielle statsbesøg fra Sydkorea.

For ifølge kongehuseksperten var prinsessen af Wales ligefrem »sexet« i sin æblerøde Catherine Walker-kappefrakke med en kortere matchende kjole under.

Og det »overraskende moderne look«, som prinsessen bar ved velkomsten af det sydkoreanske præsidentpar, brød tilmed »en helt central kongelig moderegel«.

Prinsesse Kate viste ganske usædvanligt meget ben, da hun tirsdag var med til at tage imod det sydkoreanske præsidentpar under statsbesøget i Storbritannien. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Prinsesse Kate viste ganske usædvanligt meget ben, da hun tirsdag var med til at tage imod det sydkoreanske præsidentpar under statsbesøget i Storbritannien. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

Nemlig »dronningens gyldne regel om at bære strømpebukser«.

For med både overraskelse over at se prinsessens bare ben og med stor beundring for synet, skriver kongehuseksperten Daniela Elser i en klumme for det australske medie news.com.au, at prinsesse Kate med sit brud på den sædvanlige etikette viser, at hun har »vokset sig helt tilpas i sin højnede rolle« som prinsesse.

»Prinsessen af Wales har kylet den slidte, whiskyplettede regelbog, hun nok har arvet, helt ud af vinduet og overladt den til at muldre i rododendronerne. I stedet har Kate vist os mere ben, end vi har set hende gøre siden dengang, den første iPhone kom på markedet,« skriver kongehuskommentatoren.

I modemagasinet Harpers Bazaar bemærker man ligeledes prinsesse Kates »modige« stilvalg til den officielle velkomst under statsbesøget.

Her er der dog knap så meget snak om de bare ben, men samme pointe om, at prinsessen i denne tid er begyndt at udfordre, hvordan royale i det ellers så traditionelle britiske kongehus kan gå klædt.

»I løbet af de sidste par måneder har prinsessen af Wales undgået sin kongelige signaturuniform – som typisk har involveret mellemlange kjoler eller frakkekjoler – og er begyndt en stiltransformation baseret på en ny rotation af kongeligt arbejdstøj,« skriver modemagasinet.

Mens Harpers Bazaar som eksempel nævner de jakkesæt, som prinsessen af Wales har båret til flere senere royale arrangementer, så er det for kongehuskommentator Daniela Elser altså særligt undtagelserne fra den sædvanlige royale protokol, hun bider mærke i.

Senest gjaldt det prinsesse Kates 'usædvanlige' røde manicure til den traditionsrige påskegudstjeneste i Windsor, som 'afveg fra de naturlige negle, som royale kvinder normalt bærer'.

Prins William og prinsesse Kate med det sydkoreanske præsidentpar Yoon Suk-yeol og hustru Kim Keon Hee på et hotel i det centrale London ved begyndelsen af statsbesøget. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Prins William og prinsesse Kate med det sydkoreanske præsidentpar Yoon Suk-yeol og hustru Kim Keon Hee på et hotel i det centrale London ved begyndelsen af statsbesøget. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

»Og hvem ved, måske kommer vi endda til at se Kates albuer,« slutter kongehuskommentar Daniela Elser med et glimt i øjet sin klumme.

De fleste andre medier og royalister har dog bidt mere mærke i den hidtil usete, blomstrede tiara, som prinsesse Kate bar ved tirsdagens efterfølgende statsmiddag på Buckingham Palace.

Tiaraen var nemlig den betydningsfulde Strathmore Rose-tiara, som sidst blev båret offentligt af dronning Elizabeth den første, der fik den af sin far, jarlen af Strathmore, for hundrede år tilbage i anledningen af hendes ægteskab med kong George den sjette.

