Alle veje fører til Rom, siger man. Men for den britiske prins Andrew ser alle veje ud til at føre til en kongelig deroute.

Den 61-årige prins er nu hårdt presset af to potentielle retssager. Og selv hvis han slipper for dem begge, har hans omdømme formentlig lidt uoprettelig skade.

Senest blev situationen ekstra speget for prinsen, der tidligere var nummer to i tronfølgen, da en dommer i New York mandag valgte at offentliggøre et forlig, der kan ende med at bekræfte, at prinsen har været i ledtog med en pædofilidømt sexforbryder.

»Alle de her sager er potentielt slemme for prins Andrew, og han ville nok ønske, at han kunne krybe ned i et musehul og blive dernede,« siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

Prins Charles er ikke begejstret for, at hans bror er blevet centrum i sagen om Epstein, forlyder det i britiske medier. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Prins Charles er ikke begejstret for, at hans bror er blevet centrum i sagen om Epstein, forlyder det i britiske medier. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Prins Andrews advokater havde ellers håbet, at det tidligere forlig mellem sexforbryderen Jeffrey Epstein og Virginia Giuffre ville kunne redde prins Andrew fra den civile retssag mod Virginia Giuffre, der påstår, at hun blev tvunget til at dyrke sex med prins Andrew tre gange, da hun var kun 17 år og blev holdt som sexslave af Epstein.

Ifølge forliget har Virginia Giuffre fraskrevet sig retten til at rejse flere anklager vedrørende de oplevelser, hun havde med Epstein, mod at hun i 2009 fik 500.000 dollar.

Hvorvidt det forlig også gjaldt kommende sager, skal retten i New York tage stilling til senere tirsdag.

Men uanset hvad retten når frem til, så ser det skidt ud for prins Andrew, der ofte betegnes som dronning Elizabeths yndlingssøn.

Epstein og Maxwell var kærester i en længere periode. Foto: HANDOUT Vis mere Epstein og Maxwell var kærester i en længere periode. Foto: HANDOUT

»Selv hvis dommeren grundet forliget smider Giuffre-sagen ud, så er prins Andrew på ingen måder renset. Der er bare nogle andre, der har lavet en aftale forud og brugt millioner af kroner på at sikre, at man for guds skyld ikke vil røre ved ham,« siger Illeborg.

Og i så fald vil det vise, at der har været en forbindelse mellem prinsen og Epstein.

»Det viser også, hvor presset en situation prins Andrew er i, hvis det ender med at være det kort, man må spille. For så er det en nu afdød dømt, pædofil kriminel, som har betalt en halv million dollar for at lade sine venner slippe. Kønt vil det ikke være for prinsen,« siger Illeborg.

Beslutter retten, at forliget ikke kan bruges til at afvise Giuffre-sagen, står det endnu værre til for prinsen:

Virginia Giuffre har sagsøgt prins Andrew i en civil sag. Foto: SHANNON STAPLETON Vis mere Virginia Giuffre har sagsøgt prins Andrew i en civil sag. Foto: SHANNON STAPLETON

»Så starter cirkusset for Andrew for alvor. Så taler vi civil retssag til efteråret med mulighed for, at han selv, hans familie, tætte venner og ansatte kan blive afhørt,« siger Illeborg og tilføjer, at det potentielt kan udløse en diplomatisk krise.

For begynder andre medlemmer af kongehuset at blive draget ind i en retssag, kan det ende med en strid om diplomatisk immunitet – og hvem den i så fald gælder.

Men prins Andrew har et potentielt endnu større problem.

Hans tidligere gode veninde, Jeffrey Epsteins ekskæreste Ghislaine Maxwell, der 29. december blev kendt skyldig i sextrafficking og grooming af unge kvinder i ledtog med Epstein, skal i disse dage tage en afgørende beslutning.

Ghislaine Maxwell i retten den 29. december, da hun blev kendt skyldig i sextraficking og grooming af unge kvinder. Foto: JANE ROSENBERG Vis mere Ghislaine Maxwell i retten den 29. december, da hun blev kendt skyldig i sextraficking og grooming af unge kvinder. Foto: JANE ROSENBERG

Maxwell skal beslutte, om hun vælger at gennemføre en appelsag, eller om hun i stedet vil skifte side – 'flippe', som det hedder på amerikansk – og hjælpe politiet med efterforskningen for at redde sig selv en mildere straf.

»Hvis hun 'flipper', så vil det skabe gys over hele verden – både i forhold til Andrew, men også i forhold til, hvem der ellers har været indblandet. Udover Donald Trump og Bill Clinton er det jo et hobetal af store finansmænd og Hollywood-stjerner, der menes at have besøgt Epsteins ø,« forklarer Jakob Illeborg, der mener, at det uanset retssagernes udfald ser meget sort ud for prins Andrew.

Prins Charles og prins Andrew. Foto: DAVID BEBBER Vis mere Prins Charles og prins Andrew. Foto: DAVID BEBBER

Både hans image og troværdighed er røget ned under guldbrædderne på grund af hans håndtering af sagen.

Allerede nu taler de kongelige rådgivere – ifølge Sunday Times – om, at prinsen kan blive nødsaget til at frasige sig sin fornemme hertugtitel Duke of York, ligesom han formentlig må frasige sig endnu flere protektioner.

Ifølge Illeborg kommer prinsen næppe til at blive en fremtrædende kongelig igen.

»Selv hvis han slipper for mere ubehag nu, så bliver det formentlig et fremtidigt liv uden meget af det sus og dus og jetsetteri, som han er vant til – og det bliver nok et liv gemt væk i de kongelige gemakker,« siger han.