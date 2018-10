Prins Harry modtog søndag under konkurrencen Invictus Games i sejllads et kæmpe bjørnekram fra en deltagende sejler.

I anledningen af konkurrencen Invictus Games i sejlads i den australske by Sydney havde prins Harry, prinsesse Meghan og kronprins Frederik valgt at stige ombord på en mindre båd for at betragte konkurrencen fra vandet. Deres pladser på første parket skulle dog vise sig at medføre mere end en den gode udsigt til sejladsen.

En af de deltagende både, som var nået over målstregen, sejler nemlig op på siden af båden, hvori både prins Harry, prinsesse Meghan og kronprins Frederik sidder. En mand kravler ombord på den royale båd og løfter Prins Harry i en stor jublende omfavnelse. Hændelsen morer prinsesse Meghan, der klapper i hænderne ved synet af den varme velkomst, hendes ægtemand får.

Efter det hengivne kram til Prins Harry får også Prinsesse Meghan et kram. Den royale par lykønsker sejleren, inden han vender tilbage til sin båd.