Lørdag fyldte kronprinsesse Mary 50 år, og i den anledning blev hun hyldet i Vilhelm Lauritzen Terminalen i Københavns Lufthavn, hvorfra et stort tv-transmitteret show rullede sig ud i hendes ære.

Derfor kunne danskerne også søndag se med, da Kronprinsessen blev hyldet, men her bemærkede flere en spøjs detalje ved den bordopdækning, som gæsterne i salen var blevet sat ved.

På kronprinsfamiliens bord kunne man se en fornem blomsteropsats, men derudover var der kun serveret et enkelt glas vand til hver af de royale familiemedlemmer, ikke mindst aftenens hovedperson selv.

De øvrige gæster måtte helt nøjes med kun de transparente glas med vand gennem den timelange tv-fejring.

»Det så ud som om, alle kun havde fået et glas vand på bordet. Ingen snaks, sodavand eller øl og vin … Virkeligt kedeligt, hvis man var gæst,« bemærkede en seer eksempelvis i B.T.s liveblog fra showet.

Det var en spartansk bordopdækning til det TV 2-transmitterede fødselsdagsshow 'Mary 50 år – vi fejrer Danmarks kronprinsesse' - endnu mere spartansk for de øvrige gæster end kronprinsfamilien. Vis mere Det var en spartansk bordopdækning til det TV 2-transmitterede fødselsdagsshow 'Mary 50 år – vi fejrer Danmarks kronprinsesse' - endnu mere spartansk for de øvrige gæster end kronprinsfamilien.

Man skulle da også tro, at TV 2 kunne have disket op med alskens lækkerier i den særlige anledning af kronprinsesse Marys runde fødselsdag.

Men det gjorde de faktisk også, fortæller TV 2-redaktør Henriette Ladegaard-Pedersen til B.T.

»Vi havde valgt en enkelt og elegant borddækning til showet,« forsvarer redaktøren bag det stort anlagte fødselsdagsshow.

For seerne af TV 2-showet 'Mary 50 år – vi fejrer Danmarks kronprinsesse' fik nemlig bare ikke lov at se andet end de spartanske glas med vand.

»Vi kan forsikre seerne om, at gæsterne i Vilhelm Lauritzen Terminalen fik en fin forplejning, som vi serverede for dem bagom kameraerne, når der for eksempel blev vist indslag,« forklarer Henriette Ladegaard-Pedersen.

Hvad man i stedet fik lov at se i søndagens fødselsdagsshow kan du læse mere om herunder i B.T.s liveblog fra aftenens fejring af kronprinsessen.