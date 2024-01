Fredag aften sad store dele af familien Danmark og så håndboldbraget mellem Danmark og Tyskland.

Men de, der i stedet tog i Det Kongelige Teater, fik sig noget af en overraskelse.

Her dukkede kongeparret nemlig pludselig op for at overvære forestillingen 'Indenfor murene' på Gamle Scene – præcis som dronning Margrethe havde gjort det ugen forinden.

I en video, som Instagramprofilen royalfashionpolice har delt, ses kong Frederik og dronning Mary tage plads i Kongelogen. Det skete fredag aften kort før klokken 20.

Som du kan se i videoen, som er optaget af Instagram-brugeren hellobalou, vinkede dronning Mary til publikum, før hun tog plads.

Sidste uge var den tidligere radikale borgmester i København, Klaus Bondam, en af de gæster, der forevigede dronning Margrethes ankomst.

Klaus Bondam fortalte til B.T., at dronningen blev taget imod med klapsalver, da hun kom til syne i Kongelogen.

»Normalt rejser man sig blot for dronningen i teatret. Man klapper ikke. Men det kom i går helt spontant og det virkede til, alle havde det fint med det – inklusive dronningen,« sagde Klaus Bondam.

'Indenfor murene' opsættes I anledning af Det Kongelige Teaters 275 år jubilæum.

På plakaten er skuespillerne Bodil Jørgensen, Jens Albinus, Lars Brygmann og Stine Stengade.