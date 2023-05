Selvom lørdagens kroning af kong Charles og dronning Camilla forløb uden de store problemer, var det ikke alle, der kunne holde sig i skindet.

Det britiske politi var nødt til at anholdte 52 mennesker for blandt andet vold og gadeuorden i forbindelse med fejringen af det royale par.

Også i dyrenes verden var der problemer med ordenen under fejringen. En bruger på det sociale medie Twitter har lagt en video op af en hest, der bliver ført af et medlem af den britiske livgarde.

I videoen kan man se, at hesten pludselig begynder at bakke, imens rytteren forsøger at få kontrol over den.

Det lykkedes dog ikke, og derfor bakker hesten pludselig mod vagterne, der står placeret langs ruten, og nogle af de tilskuere, der havde stillet sig op langs vejen.

Både vagter og civilbefolkning skynder sig at springe væk for at undgå hesten, og i følge flere britiske medier var der heldigvis ingen, der kom alvorligt til skade under den dramatiske hændelse.

Livgarderne red med i den store parade, hvis centrum var den gyldne karet, der skulle bringe regentparret fra kirken til Buckingham Palace.

