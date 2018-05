Se videoen af prins Harry foroven.



Fredag aften viste prins Harry sig som ungkarl for sidste gang. Sammen med sin storebror prins William gik han ud for at hilse på royalister og bryllupsentusiaster, der i øjeblikket har slået lejr foran Windsor Castle.

Den britiske prins skal lørdag giftes på slottet, der ligger vest for London, hvor folk fra hele verden, særligt Storbritannien, USA og Canada, allerede har stillet sig klar for at overvære den historiske begivenhed.

Prins Harry og prins William, som skal være sin lillebrors forlover, var derfor ude for at give hånd og vinke til den store menneskemængde fredag aften. Her tog den 33-årige brudgom også imod en bamse og besvarede spørgsmål fra royalisterne.

»Jeg er meget spændt«

Ifølge The Daily Mail spurgte en kvinde, om han glæder sig til den store dag, hvortil han svarede: »Jeg er meget spændt. Jeg kan ikke vente.«

En anden spurgte, hvordan han har det, hvilket prinsen svarede på ved at smile og stikke en tommelfinger i vejret og sige »glimrende, tak skal du have.«



Under mødet med de mange royalister spottede prins Harry også en lille pige midt i gruppen af mennesker og spurgte hende: »Er du mast? Har du ventet her i lang tid?«. Pigen var dog angiveligt så overrasket, at hun ikke fik fremstammet et svar til prinsen.



Ifølge Mirror forventes det, at omkring 100.000 mennesker vil fylde gaderne omkring Windsdor Castle for at fejre brudeparret lørdag.



Prins Harry, hvis rigtige titel er Prins Henry af Wales, skal giftes med Meghan Markle i kapellet St. George på Windsor Castle.

Prins Charles fører Meghan op til sin prins

Det var oprindeligt planen, at Meghan Markles far skulle føre bruden op ad kirkegulvet. Men faren har meldt afbud på grund af sygdom.

I stedet bliver det prins Charles, prins Harrys far, der skal føre bruden op ad kirkegulvet.

Det er »vidunderligt«, mener ærkebiskoppen i Canterbury, Justin Welby, som skal forestå vielsen.

Prins Charles er »en meget varm person, og han gør det som udtryk for kærlighed og støtte,« siger ærkebiskoppen.