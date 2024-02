Selvom hun ikke længere er Danmarks regent, er dronning Margrethe ikke helt gået på pension.

Onsdag mødte hun op til sin første officielle opgave efter tronskiftet, da den franske privatskole 'Prins Henriks Skoles' nye bygning skulle indvies.

Dronning Margrethe ankom lidt før klokken 11, hvor hun blev mødt af flagende skolelever.

Undervisningsminister Mattias Tesfaye og bestyrelsesformand for A.P. Møller Holdning A/S, Ane Mærsk McKinney Uggla og Frankrigs ambassadør i Danmark, Christophe Parisot, var også blandt de fremmødte.

Dronningens afdøde mand, prins Henrik, var protektor for skolen, der også kaldes den franske skole. Den har nu fået ny adresse og er rykket fra Frederiksberg Allé til Rolighedsvej. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Dronningens afdøde mand, prins Henrik, var protektor for skolen, der også kaldes den franske skole. Den har nu fået ny adresse og er rykket fra Frederiksberg Allé til Rolighedsvej. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

'Prins Henriks Skole' blev grundlagt i 1954.

I 1989 blev den opkaldt efter dronning Margrethes mand, der var protektor for skolen og dagens begivenhed markerede at skolen har skiftet adresse fra Frederiksberg Allé til Rolighedsvej på Frederiksberg.

B.T. ville gerne høre dronning Margrethe, hvordan hun synes kong Frederik har klaret sin første tid som regent, men hun gik blot smilende forbi.

B.T. havde mere held med at fange Undervisningsminister Mattias Faye, der ikke var klar over, at det i dag var dronning Margrethes første opgave efter tronskiftet.

»Så er det jo på en måde lidt historisk. Det anede jeg ikke at jeg deltog i. Det er jeg glad for,« lød det fra ministeren.

Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Opdateres...