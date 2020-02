Kan prinsesse Marie danse stammedans? Tør en kongelig smage på en rå kassavarod? Og hvor hårdt er det egentlig at hakke i den afrikanske jord.

Det spørgsmål fik pressen og prinsesse Marie selv svar på, da hun under sit besøg i Uganda fredag tog en tur i marken, hvor hun begyndte at hakke efter afgrøder.

»Du er stærk. Dette er ikke nemt,« lød det fra prinsessen til den afrikanske kvinde, hvis mark hun gæstede.

Prinsesse Marie er som protektor for Folkekirkens Nødhjælp i denne uge i Uganda.

Prinsesse Marie var frisk på en lille stammedans med de lokale kvinder i Uganda fredag. Foto: Bax Lindhardt

Fredag gik turen til Katakwi i den nordøstlige del af landet, hvor prinsessen skulle se på, hvordan nogle lokale stammer har lært at dyrke grøntsager, der bedre kan modstå tørke.

Og det var her, at prinsessen blev vist ud på marken med kassavaroden. Efter et par forsøg lykkedes det da også prinsessen at hakke sig frem til en rod.

Kassavaroden kan tørres, opbevares længe og derefter koges til mos, som de lokale spiser, men den kan tilsyneladende også spises rå, hvilket en af de lokale viste prinsessen, som han opfordrede til at prøve at smage på den store, hvide rod.

Prinsesse Marie var nysgerrig, men skulle alligevel have lidt betænkningstid, før hun satte tænderne i roden. Efter lidt tilløb tog hun dog en lille bid.

Skal, skal ikke. Prinsesse Marie skulle lige have lidt betænkningstid inden hun satte tænderne i den afrikanske spise kassavaroden. Foto: Bax Lindhardt

»Mmh, den smager super godt, faktisk,« lød det fra prinsesse Marie, der fortalte, at roden faktisk ikke smager af noget i rå tilstand.

»Men jeg er sikker på, at når man koger den, så smager den godt. Men lige nu er det en helt neutral smag. Men jeg kan godt se, hvordan det kan blive en god ret,« sagde prinsessen.

Prinsessen Marie var fredag iklædt en afrikansk halskæde, der kom til sin ret, da hun i en landsbyerne blev modtaget med en velkomstdans af en af stammerne.

De afrikanske kvinder dansede så tæt om prinsesse Marie, at hun ikke selv kunne lade være med at danse med.

Prinsesse Marie var fredag også ude at se et sundhedscenter i en landsby. Foto: Bax Lindhardt

Prinsesse Marie lægger da heller ikke skjul på, at turen er en stor oplevelse.

»Det var virkelig, virklieg spændende for mig at se projekterne. De projekter, som Folkekirkens Nødhjælp laver. Og man kan virkelig se, at det gør en kæmpe forskel,« siger hun.

Uganda er plaget af stor fattigdom og mange mennesker har svært ved at få mad nok. En del fortalte på turen, at de kun fik mad en gang om dagen.

Derfor forsøger Folkekirkens Nødhjælp ved hjælp af forskelige projekter at lære de lokale at dyrke jorden bedre, at så afgrøder, der bedre kan klare sig i det uforudsigelige klima samt at bruge mere klimavenlige

Prinsesse Marie var meget imponeret over kvinden Janet Akol, der har lært at dyrke forskellige afgrøder, som hun sælger fra sin lille planteskole. Foto: Bax Lindhardt

Prinsesse Marie blev da også særligt imponeret over mødet med den ugandiske kvinde Janet Akol på 28 år.

Hun fremviste, hvordan hun har lært at dyrke forskellige afgrøder, så hun kan sælge planterne.

Det har resulteret i, at hun, hendes mand samt deres fire børn ikke længere sulter og kan få mad mere end en gang dagligt.

»Meget inspirerende, fordi hun var en kvinde, fordi man kunne virkelig mærke hendes motivation og engagement. Selvfølgelig var hendes mand med, men det var mere hende, der klarede det hele, så jeg var meget imponeret af den dame”, sagde prinsesse Marie.