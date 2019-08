I dag har kongehuset, som noget helt usædvanligt, valgt at dele amatøroptagelser af kongeparrets franske vinslot Château de Cayx, da de købte det for 45 år siden.

Optagelserne er lavet af prins Henrik, og de viser hvordan vinslottet gik fra at være en slotsruin, til at blive den kongelige danske families base, tæt på prisens fødeegn.

De købte slottet under et sommerophold i prinsens barndomshjem Le Cayrou i 1974. Der var kun 15 kilometer til vinslottet, som regentparret hørte var til salg.

For 45 år siden var slottet dog ikke velholdt, og en stor restaurering blev sat i stand. Alle familiemedlemmer gav en hånd med, da slottet skulle sættes i stand.

Kronprins Frederik og prins Joachim blev blandt andet sat til at male havens bænke.

Det var dog ikke den eneste gang at de to prinser trak overskifter under et ophold på Château de Cayx.

I sommeren 1988 var det tæt på at gå frygteligt galt, da de under en smuttur i forældrenes lille Peugeot 205, kørte ud over en skrænt sammen med to kammerater.

Kronprins Frederik blev kastet ud gennem bagruden - og fik et stort sår i baghovedet - ligesom vennen Peter Heering røg ud ad bilen ved ulykken.

Her ses det kongelige vinslot Château de Cayx. Foto: JØRGEN JESSEN

Tilbage i bilen sad stadig prins Joachim og Anders Moltke-Leth. Kronprinsen og Heering fik reddet de andre to ud af bilen, der lå på taget, efter den havde slået en kolbøtte.

Kronprinsen, der havde brækket et kraveben, Peter Heering og Anders Moltke-Leth måtte overnatte på hospitalet.

Dagen efter måtte de to prinser, sammen med deres forældre, stille brødebetynget op til et pressemøde, som dronning Margrethe havde indkaldt til.

Da prins Henrik levede tilbragte dronningen og prinsen hver sommer flere uger på det franske vinslot, og traditionen forsætter Hendes Majestæt efter prinsens død.

Hele den kongelige familie samlet for at fejre prins Henriks 80 årsdag på Château de Cayx. Foto: MARC SALVET / PHOTOPQR / DEPECHE

Sidste gang den kongelige familie var samlet på Château de Cayx var i 2014, da prins Henrik fyldte 80 år.

I mere end 40 år producerede og solgte prinsen vin fra Château de Cayx.

I 2015 bortforpagtede han dog salg og produktion af vinen til det franske firma Vinovalie.

Prins Henrik døde i ferbruar 2018.