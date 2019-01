Endnu engang har kronprinsesse Mary selv stået bag kameraet og foreviget sine børn i forbindelse med deres fødselsdagsfejring.

Tirsdag er det otte år siden, at kronprins Frederik med pjusket hår og et glædesstrålende ansigt kunne fortælle den samlede presse, at hans hustru have født to børn: Først en dreng, så en pige.

Tvillingerne Vincent og Josephine kom til verden den 8. januar med 26 minutters mellemrum.

De blev døbt i april 2011, hvor de fik navnene: Vincent Frederik Minik Alexander, Prins til Danmark, greve af Monpezat og Josephine Sophia Ivalo Mathilda, Prinsesse til Danmark, komtesse af Monpezat.

Foto: H.K.H. Kronprinsessen Vis mere Foto: H.K.H. Kronprinsessen

Blandt fadderne stod blandt andre Spaniens nuværende monark, kong Felipe, og prins Joachims hustru, prinsesse Marie.

Siden er tiden gået stærkt. Måske endda også for stærkt.

Det fortalte Kronprinsessen i et interview med Eurowoman for tre år siden - kort efter tvillingerne var fyldt fem år:

»Og så sagde jeg til dem - helt alvorligt: 'Det er jeres femårs fødselsdag, og I skal virkelig nyde den, for det er jeres sidste. Jeg vil ikke have, at I får flere fødselsdage, for I skal ikke blive større. Sådan er det.' Og så så de helt fortvivlede på mig og sagde: 'Nej, mor, det skal vi. Vi SKAL blive større!' Man kan se, at de gerne vil kunne alle de ting, som deres storesøster og storebror kan. Og selv om jeg nogle gange selv gerne lige vil trykke på pauseknappen, kan man jo ikke stoppe tiden,« fortalte kronprinsesse Mary i den forbindelse.

sf Foto: H.K.H. Kronprinsessen Vis mere sf Foto: H.K.H. Kronprinsessen

Tvillingerne er henholdsvis nummer fire og fem i den danske arvefølge.

Over dem ligger deres far, kronprins Frederik, og de to store søskende - prins Christian på 13 år og prinsesse Isabella på 11.

De royale tvillinger går til daglig i hver deres helt almindelige 1. klasse på Tranegårdskolen i Hellerup, hvor også deres ældre søskende går.

/ritzau/