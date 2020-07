Kronprinsesse Mary har delt en sød video af sine to yngste børn, tvillingerne Vincent og Josephine, der spiller tennis.

Videoen er filmet på Gråsten Slots tennisbane, hvor familien lige nu holder deres sommerferie. Det skriver Billed Bladet.

I videoen kan man se de ni-årige tvillinger give sig i kast med en af deres fars, kronprins Frederiks, sportsgrene.

'Min mands kærlighed til tennis er givet videre til alle,' skriver kronprinsesse Mary til videoen.

'Min mands kærlighed til tennis er givet videre til alle,' skriver kronprinsesse Mary til videoen.

Kigger man godt efter, kan man se, at prins Vincent spiller med venstre hånd - modsat hans søster.

Man kan også høre en mandestemme sige 'flot', 'kom' og 'videre', som var det en træner, der øvede med dem.

Ud over videoen har kronprinsesse Mary også lagt to billeder ud af tvillingerne.

Her står de fint i deres flotte tennistøj.

Helt konkret spillede prinsesse Isabella i en turkis tenniskjole fra sportsmærket Adidas.

Den er magen til den, tennisstjernen Caroline Wazniacki spillede i, inden hun efter Australian Open tidligere i år stoppede karrieren.

Mens prins Vincent spiller i en Yonex-trøje.