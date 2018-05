Mens forberedelser til årets bryllup i Storbritannien er i fuld gang, er den royale families kommende medlem blevet indlemmet i et fornemt og eksklusivt selskab. 36-årige Meghan Markle er således blevet udstillet på en af verdens mest berømte muséer.

Voksmuséet Madame Tussauds i London offentliggjorde onsdag en voksfigur af den kommende britiske prinsesse Meghan Markle. Og ligheden er slående, bemærker flere internationale medier.



OMG the day has come! We're SO excited to announce that Meghan Markle will be joining Prince Harry at #MadameTussaudsLondon on the 19th of May! Who's ready to hang with the royal couple?

Vild kopi

Voksfiguren er en kopi af Meghan Markles udseende fra dagen, hvor hun og den 33-årige prins Harry offentliggjorde deres forlovelse tilbage i november 2017.

Muséet har både sørget for at give figuren den samme frisure med lange slangekrøller, den grønne P.A.R.O.S.H.-kjole, og så er voksfingeren blevet udsmykket med en tro kopi af forlovelsesringen.

Blandt de største legender

Udover at få en dobbeltgænger i voks kan den kommende prinsesse også glæde sig over at blive en del af et meget fint selskab. Der er faktisk tradition for, at de kongelige bliver støbt i voks. Således er både dronning Elizabeth II, prins Charles, prins William og Kate Middleton blevet foreviget på muséet.

Muséet har også sørget for, at Meghan Markle ikke skal stå alene. Hendes kommende mand prins Harrys voksfigur kommer nemlig til at stå trofast ved hendes side.

Prinsens voksfigur blev lavet i 2014 i anledning af hans 30 års fødselsdag. Den er dog blevet opdateret nu, hvor den skal ledsagde Meghan Markles voksfigur, og kan nu derfor opleves med skæg, som prinsen også bar til parrets forlovelse.

Udstillingen af det royale brudepar bliver åbnet den 18. maj, dagen før deres store bryllup.

»Vi har givet Meghan en åben invitation til at komme og se udstillingen. Men jeg ved, at hun har ret travlt i øjeblikket,« siger en talsmand fra Madame Tussaud i London ifølge det amerikanske magasin People.

Søsterfigur i New York

Udover voksfiguren i London kommer Meghan Markle også til at få en dobbeltgænger på Madame Tussauds' søstermuseum i New York.



Royalty Awaits YOU! Join us in welcoming our American Princess, Meghan Markle here at @nycwax ! https://t.co/nTRWngpC4g#AmericanPrincess #MeghanMarkle #nycwax #famousfun #PrinceHarry #RoyaltyAwaits #whatthefun #timessquarenyc pic.twitter.com/izTynZovWr — Madame Tussauds NY (@nycwax) 9. maj 2018

Figuren i New York er blevet døbt ‘American Princess’ og har ligesom den i London, ifølge CNN, kostet omkring 1,3 millioner kroner at fremstille.

Prins Harry og Meghan Markle bliver gift den 19. maj på Windsdor Castle vest for London.

BLÅ BOG: Meghan Markle Fuldt navn: Rachel Meghan Markle

Alder: 36 år. Hendes kommende mand er tre år yngre

Karriere: Skuespiller, mest kendt fra tv-serien Suits

Baggrund: Født af en hvid kaukasisk far og afroamerikansk mor i Los Angeles, Californien

Civiltilstand: Blev skilt fra sin tidligere mand i 2013, er nu forlovet med prins Harry