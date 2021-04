Britiske prins Phillip begraves lørdag.

En begivenhed, der markeres verden over. Således også i det danske kongehus. Derfor flager Dannebrog i dag på halv stang på Amalienborg.

Dronningen meddelte forleden på Kongehusets hjemmeside, at det var en beslutning, hun havde taget.

»Hendes Majestæt Dronningen har besluttet, at der lørdag den 17. april 2021 flages på halv stang på Amalienborg i anledning af Hans Kongelige Højhed Prins Philip, Hertugen af Edinburghs begravelse.«

Der flages på halv stang på Amalienborg Slot i København, lørdag den 17. april 2021. Prinsens begravelse finder sted fra St George's Chapel ved Windsor Castle.

Det danske kongehus er ikke det eneste skandinaviske kongehus, der sender denne gestus til til prins Philip, da også det norske kongehus flager på halvt.

Prins Phillip havde et nært forhold til Danmark, da han blev født som prins af Grækenland og Danmark.

I 2018, da dronning Margrethe mistede sin mand, prins Henrik, flagede hovedkvarteret for The Princess of Wales' Royal Regiment i Kent på halv stang for prins Henrik. Ligeledes flagede fire andre steder, hvor The Princess of Wales' Royal Regiment holder til, på halv stang for prinsen.

Prins Philip blev 99 år gammel. Han begraves lørdag ved en privat ceremoni i St. George's kapel i Windsor Castle. Du kan følge begivenheden her på BT.dk.