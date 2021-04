Tre lys.

Det er, hvad den lille, britiske prins Louis kan sætte i lagkagen i dag.

Prins Williams og hertuginde Kates yngste barn fylder nemlig i dag tre år.

Og ligesom det danske kongehus deler billeder på royale fødselsdage, så gør det samme sig gældende i det britiske.



Her har de torsdag aften delt et nuttet billede af fødselsdagsbarnet siddende på en rød cykel og med et kæmpestort smil på læberne.

'Tre år i morgen (fredag, red.). Billedet er taget af hertuginden i denne uge, før han skulle afsted til sin første dag i børnehave,' lyder teksten til opslaget.

Ifølge britiske medier bliver det en stille fødselsdag for prins Louis, fordi den royale familie stadig i sorg over prins Philip, der gik bort 9. april.

Derudover gør coronapandemien og de dertilhørende restriktioner det umuligt at holde en stor fest.

Det er efterhånden blevet en tradition for hertuginde Kate at tage fødselsdagsbillederne af sine børn.



På prins Louis' fødselsdag sidste år delte hun et billede, hvor den lille prins var dækket ind i maling:

Prins Louis Arthur Charles er nummer fem i arvefølgen til den britiske trone.

Han blev født på St Mary's Hospital 23. april 2018 og har to storesøskende, prins George og prinsesse Charlotte.