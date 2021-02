I dag har hele Danmarks kronprinsesse Mary fødselsdag.

Hun bliver 49 år gammel, og Kongehuset har som altid fejret den festlige begivenhed ved at dele et billede af fødselaren på deres sociale medier.

På billedet kan man se en storsmilende Mary i en prikket skjorte.

'I dag er det Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessens 49-års fødselsdag. Kronprinsessen fejrer dagen sammen med sin familie i Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg,' står der i opslaget på Instagram.

På trods af at billedet af kronprinsessen i skrivende stund kun har været ude få minutter, så er det allerede strømmet ind med kommentarer.

'Stort tillykke til vor alle sammens smukke Mary', skriver en bruger for eksempel.

'Tak til Australien for denne smukke og jordnære kvinde, med charme, sødme, facon og fornuft. Det har været et umenneskeligt pres hun har været igennem, men hun er brav, og hun kom med alt, der var hende. En kæmpe gave til både HKH Kronprinsen, Kongehuset og hele den danske befolkning,' skriver en anden.

Kronprinsesse Mary blev født i Hobart i den australske delstat Tasmanien den 5. februar 1972.

Cirka 28 år senere – i september 2000 – mødte hun den danske kronprins på en restaurant i Sydney.

Tre år senere kyssede det forelskede par for første gang i offentligheden, og herefter gik det stærkt for de to, der blev gift året efter.

Dagen i dag, som altså bliver den sidste fødselsdag i fyrrerne for kronprinsessen, skal fejres sammen med kronprins Frederik og parrets børn, prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine.