Det blev gjort i den bedste mening.

Men det endte ganske akavet, da hertuginde Meghan tirsdag aften skulle på scenen i Royal Albert Hall i London.

Til One Young World Summit, et topmøde for unge ledere, blev hun kaldt på scenen af stifter Kate Robertson, som lagde an til at trykke hertuginde Meghans hånd.

Hertuginden viste til gengæld med sit åbne kropssprog, at hun forventede, at de to kvinder skulle kramme. Og det fik tilsyneladende stifteren til at gå i panik.

Hertuginde Meghan gav tydeligt udtryk for, at hun forventede et kram.

For da de endelig mødtes, midt på scenen foran hundredvis af mennesker, begyndte Kate Robertson i stedet at neje.

Men da hertuginde Meghan fortsat regnede med, at de to skulle kramme, endte aftenens vært med at bukke sig og støde ind i hertuginden med hovedet først.

Den 38-årige hertuginde tog dog den akavede situation i stiv arm.

Hun brød ud i et stort smil og endte med at give Kate Robertson et lang, varmt knus, mens de to kvinder grinede ad det hele.

Mens hertuginde Meghan lagde an til et kram, troede Kate Robertson, at hun skulle neje.

Ifølge Daily Mail er der ikke nogle egentlige regler, når det kommer til at hilse på de kongelige. Traditionelt bukker mændene, mens kvinderne nejer. Men det står i princippet parterne frit for, hvad de vælger.

Ofte vælger man den gyldne milledvej mellem buk og kram og giver håndtryk til de britiske kongelige, bemærker Daily Mail.

Men Meghan, der for halvandet år siden var skuespiller og hed Markle til efternavn, plejer at give kram.

Det er første gang, hertuginde Meghan viser sig offentligt, efter den kontroversielle dokumentar om hende og prins Harry havde premiere.