Dresscode og regler for hvordan man hilser er særlige, når der lørdag er royalt bryllup i Storbritannien.

Windsor. Der er royalt bryllup i Storbritannien. Det betyder, at den royale etikette skal støves af for de mange gæster, der er inviteret til brylluppet mellem prins Harry og Meghan Markle.

Læs her, hvad royal etiketteekspert William Hanson siger om etikken ved den slags arrangement:

* Bukken og nejen:

Når man møder medlemmer af den royale familie, forventes det, at man bukker fra nakken og gør et kniks - et let nej.

- Det er et nik med hovedet, hænderne i siderne, den ene fod bag den anden.

- Et buk i knæene, mens man holder ryggen rank, forklarer William Hanson.

* Introduktion:

Skal man introducere sig til de kongelige, så skal de rigtige titler bruges.

- Man skal ikke benytte sig af sin venstre hånd. Den skal være langs siden.

Og taler man med dronningen, skal man titulere hende "Hendes Majestæt" først og siden bruge det engelske "mam".

* Dresscode:

"Uniform, morning coat, lounge suit, day dress", lyder dresscoden på den officielle invitation til brylluppet.

Det betyder, at mændene skal bære uniform, jakkesæt eller jaket. Mens kvinderne skal komme i spadseredragter eller halvlange kjoler med hat.

Ifølge William Hanson er det interessant, at der er udstedt dekret om hat. Det er formentlig udstedt, fordi der ved prins William og hertuginde Kates bryllup i 2011 var flere, der bar juveler i håret.

Ifølge William Hanson er det også god etikette, at kvinderne ikke har bare ben og dermed bærer strømpebukser, hvis de har knælangt tøj på.

/ritzau/AFP