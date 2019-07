Om præcis en måned åbner auktionshuset Bruun Rasmussen dørene op for dem, der er interesseret i få del i prins Henriks store kunstsamling.

Og interessen er allerede stor, afslører tredjegenerations auktionarius Alexa Bruun Rasmussen og tilføjer, at sidst hun tjekkede, var der allerede budt på en tredjedel af genstandene, som du kan se et udpluk af nederst i artiklen.

Hun glæder sig til 16. august at åbne dørene op for de nysgerrige og kunstglade, som kan få lov til at inspicere de 900 genstande, der siden vil blive solgt på auktion mellem 27. og 29. august.

»Jeg glæder mig til at se, hvor mange der kommer ind og viser interesse. Det er lidt som at gå til eksamen,« fortæller hun til B.T.

Alexa Bruun Rasmussen skal sammen med sin far præsentere prins Henriks enorme samling, der består af både afrikanske figurer og masker samt asiatisk jadekunst.

»Det er en samling, som man ikke kan sammenligne med andet,« fortæller hun.

Det er første gang, det danske kongehus sælger ud af deres private samling, og derfor har man fra Bruun Rasmussens side også besluttet at markere alle genstande med et lille proveniensmærke: Et H med en kongelig krone over.

»Når man får lov til at sælge sådan en storytelling, går det hele op i en højere helhed. Derfor håber vi også, at genstandene kommer til at gå i arv,« fortæller Alexa Bruun Rasmussen om den særlige auktion.

Samlingen tæller alt fra grønne fallosfigurer i jade og sceptre til afrikanske kastekøller og dansemasker.

De billigste genstande er vurderet til 2.000 kroner, og den dyreste genstand - et 26 kilo tungt jadekar - forventes at blive solgt for mellem 50.000 og 75.000 kroner.

Pengene fra auktionen går blandt andet til Kronprinsparrets Fond samt Nikolai og Felix Fonden.

Selvom selve auktionen først starter i slutningen af august, har eksisterende såvel som nye kunder, arkitekter, internationale bydere og andre allerede vist interesse for den store samling, fortæller Alexa Bruun Rasmussen, der dog ikke kan uddybe, hvor meget auktionshuset forventer at sælge hele samlingen for.

Hun fortæller til gengæld, at det glæder hende, at så bred en skare har lyst til at videreføre prinsgemalens arv.

»Der er en mand bag, som folk nu får en mulighed for at lære lidt bedre at kende. Jeg smiler næsten, når jeg taler med dig. Det er jo fantastisk for os, når nogle interesserer sig for det, vi har med at gøre, og det er os en ære at få lov til at føre den kulturarv videre.«

Det var prins Henriks eget ønske, at dele af hans samling skulle sælges videre, har Kongehuset tidligere oplyst. De resterende kunststykker er blevet fordelt mellem hans efterladte, ligesom nogle også bliver bevaret på Château de Cayx - Dronningens og tidligere også prins Henriks residens i det franske.

Prinsens samling tæller mellem 6.000 og 8.000 genstande i det hele, og den fungerer som en vidnesbyrd for prinsens tilknytning til både Asien og Afrika.

Interessen for asiatisk jade opstod allerede, da prins Henrik var ganske ung. Hans familie havde nemlig et landsted i Fransk Indokina, som de jævnligt besøgte. Som ung boede han desuden i Hanoi, hvor han arbejdede og studerede.

Og det var netop gennem sin studier - og siden gennem sine utallige besøg med Røde Kors - at prins Henriks interesse for afrikansk kunst opstod. Generelt var prinsen gennem sit liv en stor kunstentusiast.

»Jeg kunne ikke leve uden kunst. Kunsten er så ekstremt vigtig for mennesket, fordi den er større end mennesket og stiller mennesket alle de spørgsmål, som vi har brug for bliver os stillet. Hvorfor er jeg her? Hvad skal jeg lave, nu jeg er her? Hvor skal jeg hen, når jeg ikke er her længere? Det er eksistentielle spørgsmål, som kunsten stiller os, og som vi selv må prøve at besvare,« lød det i 2015 fra prinsen.

Samlingens dyreste sag er dette grønne kar af jade. Karet måler lige knap 50 centimeter i diameter og vejer 26 kilo. Vis mere Samlingens dyreste sag er dette grønne kar af jade. Karet måler lige knap 50 centimeter i diameter og vejer 26 kilo.

Her tre taburetter i Luba- og Songyestil af patineret træ. Auktionshuset forventer, at de bliver solgt til mellem 3000 og 5000 kroner samlet. Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner Vis mere Her tre taburetter i Luba- og Songyestil af patineret træ. Auktionshuset forventer, at de bliver solgt til mellem 3000 og 5000 kroner samlet. Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner

I samlingen indgår også disse to kinesiske fallos i henholdsvis grøn jade og kunstjade. Den ene måler 22 centimeter, mens den anden har en længde på 16 centimeter. De forventes at blive solgt til mellem 2000 og 3000 kroner. Vis mere I samlingen indgår også disse to kinesiske fallos i henholdsvis grøn jade og kunstjade. Den ene måler 22 centimeter, mens den anden har en længde på 16 centimeter. De forventes at blive solgt til mellem 2000 og 3000 kroner.

Her et klokkespil med 11 klokker i jade. Det måler 100 centimeter i højden og 123 i længden. Det er vurderet til at blive solgt for mellen 8000 og 12000 kroner. Vis mere Her et klokkespil med 11 klokker i jade. Det måler 100 centimeter i højden og 123 i længden. Det er vurderet til at blive solgt for mellen 8000 og 12000 kroner.

To anefigurer i træ. Begge i Hembastil. Auktionshuset forventer, de bliver solgt for mellem 4000 og 6000 kroner. Vis mere To anefigurer i træ. Begge i Hembastil. Auktionshuset forventer, de bliver solgt for mellem 4000 og 6000 kroner.