Da amerikanske Meghan Markle i maj giftede sig med prins Harry, sagde hun samtidig farvel til et liv som skuespiller i republikken USA, hvor prinsesser kun findes på film, og de i hvert fald ikke har officielle pligter.

Derfor vil de fleste nok bære over med, at den 36-årige nyslåede hertuginde har måttet føle sig frem og ikke altid vide, hvordan man skal agere i den eksotiske rolle som britisk royal i en helt anden verdensdel.

Torsdag var hertuginde Meghan af Sussex for første gang på en officiel opgave alene med dronning Elizabeth, hvor de sammen skulle åbne teatret Chester’s Storyhouse i Chesire. Her blev hun to gange fanget af kameraerne, mens hun måtte spørge, hvad hun skulle gøre.

Det bliver dermed tredje gang, siden brylluppet 19. maj, at kameraerne fanger hertuginden i et tvivlens charmerende øjeblik. Se dem her:

Hvem skal gå først ind?

Da hertuginde Meghan og dronning Elizabeth skal ind i bilen, går førstnævnte selvsikkert hen mod den åbne bildør, men bliver pludselig grebet af tvivl, da hun passerer dronningen.

»Hvad foretrækker du?,« synes hertuginde Meghan at spørge, mener Metro, inden dronningen stopper op og giver tegn til, at svigerdatteren bare kan gå først.

Hvilken dør skal jeg vælge?

Som om det med rækkefølgen ikke var nok, så måtte hertuginde Meghan også tage en hastig - og desværre forkert - beslutning, da de senere på dagen skulle ud at køre igen, og dronningen havde sat sig ind i bilen først. For en 92-årig kravler da ikke hen over rækken af sæder for at gøre plads bag sig.

Jo, det gør hun tilsyneladende. Men man kan vist ikke fortænke hertuginde Meghan i ikke at forestille sig det scenarie.

Hvornår skal vi neje?

En uge tidligere, under lørdagens Trooping the Colour-parade, så offentligheden for første prins Harry og hertuginde Meghan ved hinandens side som ægtefolk. Og det var godt, de havde hinanden, for undervejs blev amerikaneren i tvivl om, hvornår hun skulle neje.

»(Skal jeg) gøre det?,« spørger hun, uden at flytte blikket fra folkemængden.

»Ja,« svarer prins Harry diskret og får dermed afværget katastrofen.

