I dag fylder kronprinsparrets to yngste børn, prins Vincent og prinsesse Josephine, ti år.

I anledning af den runde fødselsdag har kronprins Frederik og kronprinsesse Mary delt et par billeder af tvillingerne.

På billederne sidder prins Vincent i en fin hvid skjorte, mens prinsesse Josephine har iført sig en gul dragt.

På det ene af billederne har prins Vincent armen rundt om sin søster, som giver ham et kærligt blik tilbage.

De fine billeder af de royale tvillinger er i den grad blevet vel modtaget indtil videre.

På få minutter er det strømmet ind med kommentarer og lykønskninger på deres runde dag.

'Jeg bliver gang på gang imponeret over, hvor lækre kronprinsparrets fire børn er. Kæmpe tillykke til jer to yngste charmetrolde med jeres runde fødselsdag. Fantastiske nye fotos,' lyder en af kommentarerne for eksempel.

'Frederik og Mary, I laver altså de lækreste unger sammen,' skriver en anden og ønsker hele familien en god fødselsdag.

Kronprinsparrets yngste børn, prins Vincent og prinsesse Josephine, bliver i dag ti år. Foto: Franne Voigt Vis mere Kronprinsparrets yngste børn, prins Vincent og prinsesse Josephine, bliver i dag ti år. Foto: Franne Voigt

De royale tvillinger blev født på Rigshospitalet i København med 26 minutters mellemrum tilbage i 2011.

De blev døbt små tre måneder senere 14. april i Holmens Kirke, hvor de fik navnene Vincent Frederik Minik Alexander og Josephine Sophia Ivalo Mathilda. ⁣

Deres store dag i dag bliver afholdt privat i form af en lille familiefest.