I dag er en stor dag for prinsesse Isabella.

Kronprins Frederiks og kronprinsesse Marys ældste datter bliver nemlig 14 år.

Og det er, som sædvanen foreskriver, selvfølgelig blevet markeret på Kongehusets sociale medier.

Her er der blevet delt tre nye billeder af teenageren, der godt nok blev taget tilbage i sommeren 2020, men som ikke er blevet delt med offentligheden før nu: