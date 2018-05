I februar viste prins Nikolai sig for første gang i rollen som model, da han gik catwalk for modehuset Burberry under London Fashion Week, og nu har den danske prins landet en forside hos modemagasinet Dust.

Magasinet udkommer to gange årligt og er baseret i London og Berlin, og prins Nikolai pryder forsiden på en af magasinets flere forsideudgaver.

På forsidebilledet, der er i sort-hvid, er prins Nikolai iført mørke jeans og en ærmeløs bluse i sort med hvide striber, mens han sidder på en stol og kigger direkte ind i kameraet. Under billedet står teksten 'Prince Nikolai of Denmark'.

DUST #13 SS18 - AW18/19 PREVIEW - WE HAVE NO FATHERS - COVER 4/6 Prince Nikolai of Denmark

Siden prins Nikolais optræden under London Fashion Week tog hans modelkarriere hurtigt fart, og i februar bekræftede Scoop Models, at den 18-årige prins er i stald hos modelbureauet.

»Jeg kan bekræfte, at han er repræsenteret af os. Jeg kender hans mor, og begge forældre har bakket op og været forstående og støttet deres søn,« sagde indehaver af Scoop Models, Bente Lundquist, dengang til BT.

Dengang understregede Bente Lundquist også, at man ikke bare tog prins Nikolai ind, fordi han har en kongelig titel.

»Vi har booket ham ud fra hans udseende, og ikke fordi han er prins, men det er jo ikke nogen ulempe. Jeg har mødt ham ved forskellige lejligheder gennem hans mor, og der har jeg siden han var barn sagt, at han har nogle fantastisk flotte træk,« sagde Bente Lundquist til BT og tilføjede, at man regner med, at prins Nikolai primært skal arbejde internationalt som model.

Selvom modelkarrieren tilsyneladende går strygende, har prins Nikolai selv tidligere fortalt, at han også har tænkt sig at bruge sin tid på andre ting.

»Efter min gymnasieuddannelse er min plan at påbegynde en toårig reserveofficeruddannelse på Hærens Sergentskole i Varde,« har prinsen tidligere skrevet i en mail til ugebladet Tæt på.

I april kunne Kongehuset også meddele, at prinsen nu er optaget på netop den uddannelse og starter allerede til sommer.

‘Kongehuset kan bekræfte, at H.H. Prins Nikolai er optaget på Hærens Sergentskole i Varde og vil starte sin uddannelse til sommer,' oplyste Kongehuset i en mail til BT i april.

Hvad den nye uddannelse betyder for prinsens modelkarriere fremadrettet vides ikke.