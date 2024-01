Det er altid en særlig oplevelse at se et teaterstykke på Gamle Scene på Det Kongelige Teater.

Var man en af de heldige, der befandt sig i teateret fredag aften for at se forestillingen 'Indenfor murene', kan man nok skrive under på, at aftenens forestilling var en af de helt særlige.

Forestillingen blev nemlig overværet af dronning Margrethe, og det gik ingen i salens næse forbi.

Heller ikke tidligere borgmester i København Klaus Bondams.

Klaus Bondam fortæller, at dronningen blev taget imod med klapsalver, da hun kom til syne i Kongelogen.

»Normalt rejser man sig blot for dronningen i teatret. Man klapper ikke. Men det kom i går helt spontant og det virkede til alle havde det fint med det – inklusive dronningen,« siger Klaus Bondam til B.T.

Den tidligere borgmester, skuespiller og teaterchef fortæller, at det glæder ham, at vide, at dronningen er en »aktiv teatergænger.«

Episoden var så speciel for Klaus Bondam, at han ikke kunne lade vær med at tage telefonen frem og forevige øjeblikket og senere lægge det ud på sociale medie.

Dronningen overværede premieren på teaterstykket 'Indenfor murene'. Foto: Klaus Bondam Vis mere Dronningen overværede premieren på teaterstykket 'Indenfor murene'. Foto: Klaus Bondam

»Normalt ville jeg ikke tage den slags billeder, men jeg syntes anledningen var ret speciel – og vi sad stort set lige overfor,« fortæller han og fortsætter:

»Og så var det hele bare meget smukt. Gamle Scene, den gamle majestæt og det – evigt aktuelle – gamle danske skuespil 'Indenfor Murene'.«

'Indenfor murene' opsættes I anledning af Det Kongelige Teaters 275 år jubilæum.

På plakaten er skuespillerne Bodil Jørgensen, Jens Albinus, Lars Brygman og Stine Stengade.