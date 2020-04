Mandag genåbner landets frisører, og det har kronprins Frederik været hurtig til at udnytte.

Danmarks 51-årige kommende konge afslører via kongehusets Facebookside, at han har været en tur i frisørstolen.

Det fremgår ikke, om der er tale om en privatklipning på slottet, eller om han har været ude i byen, men der er i hvert fald kommet styr på de halvgrå royale krøller.

»Jeg er nok ikke den eneste, der i dag har været til frisør. ⁣Heldigvis er det nu igen muligt for frisører og andre mindre virksomheder og butikker at holde åbent ovenpå en lang nedlukning,« lyder det fra kronprins Frederik til opslaget. Han henviser naturligvis til den aktuelle corona-situation, hvor man grundet frygt for smitte har haft landets frisører midlertidigt lukket.

Han bruger samme lejlighed til at sende en hilsen til danskerne⁣:

⁣

»Jeg vil gerne takke alle for at være så omstillingsparate og for at hjælpe med at holde hjulene igang i en periode, der kræver meget af os alle sammen.«

Kronprins Frederik måtte altså sidde med halvlangt hår, da hans mor, dronning Margrethe forleden fyldte 80. Nu er han til gengæld klar til sin egen fødselsdag den 26. maj.

Se Facebookopslaget her:

HAR DU NOGENSINDE MØDT KRONPRINS FREDERIK ELLER EN ANDEN FRA KONGEFAMILIEN SÅ SKRIV TIL KRDN@BT.DK