Kong Charles har ikke glemt sin mor.

Mens 'Mors dag' i Danmark først falder den 2. søndag i maj, er de tidligere på den i Storbritannien, og i dagens anledning har kong Charles valgt at hylde sin mor med et billede og en lille tekst.

Dronning Elizabeth II af Storbritannien døde den 8. september 2022 efter 70 år på tronen.

Hendes søn kong Charles har siden overtaget embedet, og i anledning af 'Mothers Day' søndag den 10. marts, har det britiske kongehus delt et sort/hvid billede af en ung Charles, der giver sin mor et kys på hånden.

Billedet er blevet delt på den royale families officielle X-profil med teksten:

'Ønsker alle mødre og dem som savner deres mor en fredfyldt 'Mors dag'.

Se det herunder:

Wishing all Mothers, and those who are missing their Mums today, a peaceful Mothering Sunday. pic.twitter.com/0HYLWclasC — The Royal Family (@RoyalFamily) March 10, 2024

Og det britiske kongehus har brug for opmuntring for tiden.

Prinsesse Kate har været sygemeldt siden jul, og den 5. februar udsendte kongehuset en pressemeddelelse om at kong Charles havde fået kræft.

De har ikke oplyst, hvilken slags kræft, han lider af, men det vides, at det ikke er prostatakræft.

Kongen er kommet i kræftbehandling og har den næste tid aflyst sin deltagelse i offentlige arrangementer.

Kong Charles den 29. januar på vej ud af 'The London Clinic'. Foto: Hannah Mckay/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Charles den 29. januar på vej ud af 'The London Clinic'. Foto: Hannah Mckay/Reuters/Ritzau Scanpix

Han vil dog fortsat ordne de statslige anliggender, som tilfalder ham som monark, har kongehuset oplyst.

I anledning af 'Mors dag' er der også nyt fra prinsesse Kate.

På Instagram har hun delt et billede i selskab med sine tre børn, mens hun sender en tak for støtten igennem den svære tid.

