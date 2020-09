Selvom en monark må følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Det viste dronning Margrethe, da hun mandag deltog i en reception i Rungsted nord for København og for første gang under den aktuelle corona-pandemi viste sig offentligt iført mundbind.

Her kunne man måske fristes til at tro, at den stilbevidste dronning ville iføre sig et værnemiddel af stof, som matchede hendes blå spadseredragt.

Men den 80-årige monark lod mandag sikkerhed vinde over stil og iførte sig et kirurgisk engangsmundbind af den slags, hvis beskyttelsesgrad – modsat stofmundbindet – er dokumenteret og anbefales til de, der er i risikogruppen.

Dronning Margrethe var på Karen Blixen-museet Rungstedlund for at overrække den fornemme Rungstedlundprisen, som denne gang gik til forfatter, journalist og mellemøstkorrespondent Puk Damsgård.

»Gennem et voksende forfatterskab, der baserer sig på en direkte og ofte ganske risikobetonet indlevelse i individer i fremmede kulturer og den samfundssituation, de lever i, får vi et levende og personligt perspektiv på dele af verden, der ofte er fremmed for os,« lyder det i en pressemeddelelse fra Karen Blixen Museet.

Foruden prisen modtog journalisten 50.000 kroner.

Arrangementet blev mandag eftermiddag afholdt i et stort udendørs telt, hvor stolenes placering gjorde, at Dronningen ikke behøvede iføre sig mundbind, mens prisoverrækkelsen fandt sted.

På sin vej ind i teltet og hen til pladsen på forreste række passerede hun dog så mange mennesker, at både hun og hendes følge var iført de anbefalede værnemidler.