Mandag er sidste dag, hvor prins Henrik ligger i Castrum Doloris på Christiansborg Slotskirke, inden han skal bisættes tirsdag samme sted.

Mandag formiddag ankom Prinsens franske familie for at sige farvel, mens han lå Castrum Doloris.

Her kan du se billeder af broren Etienne de Laborde de Monpezat og søsteren Catherine de Monpezat. Se, billederne her:

Prins Henriks bror Etienne de Laborde de Monpezat ankommer til Castrum Doloris for særligt indbudte gæster i Christiansborg Slotskirke, mandag den 19. februar 2018. Prins Henrik sov stille ind på Fredensborg Slot, tirsdag den 13. februar 2018.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018)

Prins Henriks bror Etienne de Laborde de Monpezat og søster Catherine de Monpezat ankommer til Castrum Doloris for særligt indbudte gæster i Christiansborg Slotskirke, mandag den 19. februar 2018. Prins Henrik sov stille ind på Fredensborg Slot, tirsdag den 13. februar 2018.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018)

Klokken 12.45 kommer der 200 særligt indbudte gæster. Da bisættelsen holdes privat, er 200 af prins Henriks venner, gudbørn, protektioner og andet dog indbudt til et sidste farvel mandag klokken 13, ligesom folket har haft mulighed for at besøge Prinsens båre, som har ligget på såkaldt Castrum Dolores i Christiansborg Slotskirke fra lørdag den 17. februar 2018 til mandag den 19. februar 2018.

Tidligere er det kommet frem, at Prinsen skal kremeres på tirsdag. Den ene halvdel spredes i de danske farvande, mens den anden halvdel skal nedsættes i Fredensborg Slotshave.

Kongehusets kommunikationschef har ikke ønsket at oplyse, hvor og hvordan asken skal spredes, eller præcis hvor i den private have, den resterende halvdel skal nedsænkes. Det vil ske til en privat ceremoni, hvor pressen ikke er indbudt.

Prins Henrik sov stille ind på Fredensborg Slot, tirsdag den 13. februar 2018.