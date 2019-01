Endnu engang har Meghan, hertuginde af Sussex, foretaget et dristigt modevalg, der går imod de traditionelle royale foreskrifter for korrekt påklædning.

Denne gang gør hun op med tre traditioner på én gang.

Den 37-årige tidligere skuespillerinde vakte opsigt med både mørke negle, manglende strømpebukser og en åben sandal.

Det skete, da hun og ægtemanden, prins Harry, deltog ved premieren for showet 'Totem' af Cirque du Soleil.

Det er hele tre retningslinjer for påklædning som engelsk kongelig, som Meghan, hertuginde af Sussex ikke følger. Hun har en sandal med kig til tæerne, hun bærer ikke strømpebukser og så har hun mærk neglelak på. Foto: PAUL GROVER Vis mere Det er hele tre retningslinjer for påklædning som engelsk kongelig, som Meghan, hertuginde af Sussex ikke følger. Hun har en sandal med kig til tæerne, hun bærer ikke strømpebukser og så har hun mærk neglelak på. Foto: PAUL GROVER

Hertuginden traf nogle anderledes modevalg, i forhold til hvad man plejer at gøre i det engelske kongehus. Foto: PAUL GROVER Vis mere Hertuginden traf nogle anderledes modevalg, i forhold til hvad man plejer at gøre i det engelske kongehus. Foto: PAUL GROVER

Ved premieren viste den gravide hertuginde, som er seks måneder henne, at hun ikke er bange for at gøre tingene på sin egen måde.

Hertuginden fik sidste år en masse opmærksomhed, da hun viste sig med sortlakerede negle til et modeshow, hun var gæst ved, skriver Daily Mail.

Det har dog ikke afholdt hende fra at gentage stilen.

Med bare ben, tårnhøje hæle og kig til tæerne strålede den pallietklædte hertuginde en mørk 16. januar.

Showet fandt sted i Royal Albert Hall 16. januar 2019. (Photo by Paul Grover / POOL / AFP) Foto: PAUL GROVER Vis mere Showet fandt sted i Royal Albert Hall 16. januar 2019. (Photo by Paul Grover / POOL / AFP) Foto: PAUL GROVER

Det vides ikke, hvad den engelske dronning mener om Meghans rebelske antræk, men hun er tidligere citeret for at kalde mørk neglelak 'vulgær'.

Traditionelt set har kvinderne i det engelske kongehus båret lukkede sko.

Desuden har det tidligere været sjældent set, at man ikke bar strømpebukser.

Dronningen bær altid selv den samme lyse farve neglelak, nemlig mærket Essies naturlige lyserøde 'Ballet Slippers.'