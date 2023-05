Der bliver taget forskud på glæderne i London forud for den store kroningsweekend.

Fredag aften er flere af de prominente gæster allerede ankommet til Buckingham Palace, hvor det snarligt kronede regentpar holder til.

Der er nemlig reception i hovedpersonernes bolig forud for weekendens festligheder.

Her er regeringsledere og royale fra hele verden ankommet som en optakt til den historiske weekend.

Storbritanniens kong Charles taler med Danmarks kronprins Frederik.

Blandt de ankomne æresgæster er det danske kronprinspar Frederik og Mary, der er blevet fotograferet på vej ind i den royale residens.

Jacob Heinel Jensen, der er B.T.s royale korrespondent, fortæller, at han er sikker på, at der er festlig stemning på Buckingham Palace fredag aften.

»Det er jo en ekstremt vigtig og historisk begivenhed. Det er en meget, meget vigtig dag, så briterne har rullet den helt store røde løber ud. Man må formode, at stemningen er meget højstemt,« siger han.

Kong Charles ligner en der enten lige har sagt, eller hørt noget meget underholdende, her i samtale med formanden for EU-komissionen, Ursula von der Leyen.

Sidst, der var en større sammenkomst for de royale i England, var da dronning Elizabeth døde. Men Jacob Heinel Jensen regner ikke med, at det har ødelagt stemningen til aftenens reception.

»Der er meget større smil på læben denne gang. Det er en meget glædelig weekend, som man har set meget frem til,« siger han.

Men selvom stemningen er højstemt, bliver det formentlig ikke sent fredag aften, fortæller han.

»Selvom folk helt sikkert er glade, er det et meget afdæmpet arrangement. Det er noget med at mødes og skåle og så sige godnat, så man er frisk til den store dag lørdag,« fortæller Jacob Heinel Jensen.

