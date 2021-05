Tirsdag var dronning Elizabeth i parlamentet for at præsentere de lovudspil, som den britiske regering håber på at få gennemført i det kommende parlamentsår.

En begivenhed, som markerer den traditionelle start på et nyt år i parlamentet, men også en begivenhed, som der var stor fokus på af andre – mere tragiske – årsager.

Begivenheden var nemlig den første store af slagsen, som den britiske dronning har deltaget i, siden hendes mand, prins Philip, døde i sidste måned.

Og i den forbindelse har én helt bestemt og hjerteskærende detalje vakt opsigt.



Nemlig at prins Philips trone var blevet fjernet for første gang i 120 år. Det skriver The Telegraph.

Dronning Elizabethi sin trone, der ikke længere har prins Philips ved sin side. Foto: POOL Vis mere Dronning Elizabethi sin trone, der ikke længere har prins Philips ved sin side. Foto: POOL

Ifølge det britiske medie var det ceremonielle nedtonet massivt på grund af corona.

Dronningen bar for eksempel ikke den sædvanlige kåbe og krone, da hun læste premierminister Boris Johnsons lovudspil op.

Hun blev ligeledes fragtet fra Buckingham Palace i en bil fremfor i den traditionelle hestevogn.

Selvom dronning Elizabeths trone nu står mutters alene, fordi prins Philips er blevet fjernet, så kunne den 95-årige monark trøste sig med, at hun som sædvanlig havde sin søn prins Charles ved sin side.

Dronning Elizabeths trone står alene efter prins Philips død - men hun har stadig sønnike prins Charles og dennes hustru, hertuginde Camilla, som ses til højre i billedet. Foto: POOL Vis mere Dronning Elizabeths trone står alene efter prins Philips død - men hun har stadig sønnike prins Charles og dennes hustru, hertuginde Camilla, som ses til højre i billedet. Foto: POOL

Prins Philip døde af alderdom 9. april i år. Han blev 99 år gammel.

Dronning Elizabeth har gennemført flere royale pligter siden hans død, men tirsdag var første gang, at hun deltog i et stort ceremonielt arrangement.

Her leverede hun sin 67. dronningetale iført en lyseblå hat i stedet for sin sædvanlige krone, der er belagt med mere end 3.000 ædelsten.

Hun var desuden den eneste tilstedeværende, som ikke var iført et mundbind.



I kølvandet på begivenheden er der dukket utallige opslag op på sociale medier fra folk, der fik ondt i hjertet af at se Dronningen uden sin mand ved sin side.



Se nogle af dem herunder:

I was sad at first to see the single throne but it's quite powerful to see the Queen at the head, A reminder that for all the support, there is one monarch, and it's this woman. — Nicola Boden (@04nbod) May 11, 2021

I just wanted to give her a big hug this morning! — JBayly (@JBayly3) May 11, 2021