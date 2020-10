Da Storbritanniens prins Harry og hans hustru, hertuginde Meghan, onsdag satte sig foran kameraerne, og begav sig ud i en længere snak om Black Lives Matter-bevægelsen på Zoom, faldt det ikke ligefrem i god jord hos et af parrets fjerne familiemedlemmer.

Gary Goldsmith, onkel til hertuginde Kate Middleton, der er gift med Harrys bror, kronprins William, gik nærmest bananas.

Det skriver Daily Mail.

I video-konferencen på Zoom kaldte hertuginde Meghan Black Lives Matter-protesterne, der finder sted mange steder i USA, ‘en smuk ting’, og Harry begav sig ud i en længere selvransagelse.

Han sagde blandt andet:

»Jeg vidste ikke, at der var så mange problemer, og at der er så mange problemer i Storbritannien og globalt set også,« sagde prins Harry:

»Når man går ind i en forretning med sit barn og kun kan se hvide dukker, så tænker man: ‘Det var mærkeligt, hvorfor er der ikke nogle sorte dukker også?«

Men parrets snak faldt altså ikke i god jord hos Kate Middletons onkel Gary Goldsmith, så kort efter faldt hammeren noget så eftertrykkeligt på det sociale medie Linkedin.

Gary Goldsmith, der er onkel til Kate Middleton, er rasende over Hertuginde Meghan og Prins Harrys meldinger på Zoom.

»Der sker så meget i verden, men vi har stadig de her idioter, der kræver opmærksomhed. Vær venlig at holde jeres fucking kæft og opdrag jeres barn. Stop al den snak og stop med at stille alle de krav,« skriver han, og fortsætter:

»Harry, du har mistet vores kærlighed og respekt. Meghan, du er forkert på den. Ti nu stille: Vi har travlt med at redde liv og med at redde økonomien.«

Den opsigtsvækkende nedsabling fik Daily Mail til at tage kontakt til Gary Goldsmith for at spørge ind til, om der var tale om en uheldig og midlertidig nedsmeltning.

Men han står ved sine ord og fortsætter med at revse parret.

»Jeg havde en gang meget respekt for Harry og hans militære karriere, men jeg kan ikke genkende den nye Harry. Jeg synes, det er frustrerende, at de skal belære folk hver eneste dag om et nyt emne, mens vi andre forsøger at redde liv,« siger han til Daily Mail:

»De har forladt Storbritannien og valgt USA og er tilsyneladende hamrende ligeglade med den kongelige familie. Vi får nok af, at de belærer os. Man kan ikke sælge sin sjæl til Netflix for 150 millioner pund og så sidde og diktere alt muligt til Moder England.«

Det britiske kongehus har afslået at kommentere historien.