'Han er den bedste mand, jeg kender.'

Skudsmålet gælder prins Andrew og kommer fra en kvinde, der kender ham bedre end de fleste, nemlig hans ekskone Sarah Ferguson.

De var gift i 10 år og har været skilt i endnu flere.

Alligevel er der få, der støtter den skandaleombruste prins mere end hertuginden af York, der også er kendt som Fergie.

Sarah Ferguson bakker fuldt og helt op om sin mand efter hans katastrofale interview med BBC. (Arkivfoto) Foto: VICKIE FLORES

De seneste uger har det ellers været så som så med opbakningen fra omverdenen til dronning Elizabeths næstyngste søn.

Skandalen om den pædofilidømte og -mistænkte milliardær Jeffrey Epstein belaster i stigende grad prinsen, og han har været tvunget til at trække sig fra alle sine officielle pligter.

De organisationer, som prinsen var protektor for, har også slået hånden af ham.

Selvom prinsen har forsøgt at lægge afstand til Epstein og nedtone sit venskab med ham, bliver fortiden ved med at indhente hertugen.

Epstein havde mange indflydelsesrige venner. En af de mest prominente var prins Andrews.

Epsteins såkaldte 'sexslave' Virginia Roberts har nemlig detaljeret forklaret, hvordan forretningsmanden tvang hende til at have sex med hans royale ven flere gange, da hun blot var 17 år.

Påstande, som prinsen på det skarpeste tog afstand fra i et interview med tv-stationen BBC. Faktisk hævdede han, at han overhovedet ikke kan huske nogensinde at have mødt 'this lady'.

I et opsigtsvækkende interview med Vogue Arabia understreger Sarah Ferguson, at beskyldningerne mod prinsen er 'nonsens'.

Hun indrømmer, at de seneste måneder har været 'meget hårde' for både hende og de to døtre prinsesse Beatrice og prinsesse Eugenie.

Sarah Ferguson bakker 100 procent op om sin eks-mand, prins Andrew, efter skandalen om Jeffrey Epstein. (Arkivfoto) Foto: Toby Melville

»At se sådan en skøn mand gå igennem så megen smerte...« siger hun til magasinet og tilføjer:

»Han er den bedste mand, jeg kender. Det er bare utroligt, hvad han har gjort for Storbritannien, og det hele er noget vås.«

Det sidste sagt med henvisning til Virginia Roberts beskyldninger.

Selvom hertugparret af York har været skilt i mange år, har de bevaret et tæt forhold til hinanden og bor stadig begge i Windsor.

Hertugen og hertuginden af York, da de blev gik i sommeren 1986. Foto: STRINGER

Ifølge avisen the Telegraph var hertuginden bortrejst i dagene omkring prins Andrews interview, og hun skulle efter sigende have været kritisk over for beslutningen om at lade ham grille på åben skærm.

Hun havde angiveligt hellere set, at tv-stationen havde lavet et bredere portræt af hendes eksmand, hvor man havde fokuseret på hans velgørende arbejde.

Samme dag som interviewet blev sendt på BBC, beskrev hun ham på Instagram som 'ærlig og redelig gentleman'.

»Det er tid til, at Andrew må stå fast, og det har han gjort, og jeg er med ham hvert skridt på vejen, og det er mig en ære.«