Det er bestemt ikke sådan, at nogen drømmer om en kræftdiagnose og to på kun et enkelt år, har i den grad taget hårdt på hertuginden af York – Sarah Ferguson.

Det deler hun i et opslag på Instagram.

'Jeg har taget noget tid for mig selv, efter jeg er blevet diagnosticeret med hudkræft – min anden kræftdiagnose inden for et år, efter jeg fik konstateret brystkræft sidste sommer. Jeg gik gennem en mastectomy og genskabende operation. Det var takket være min kosmetolog, at hudkræften er blevet opdaget,' skriver hun.

Den nye diagnose er noget, der slår luften ud af hertuginden.

'Meget naturligt så kommer denne diagnose som et chok. Men jeg er ved godt mod, og jeg er glad for alle de mange søde beskeder med kærlig og støtte.'

I opslaget skriver hun også, at hendes oplevelse netop må understrege vigtigheden i at få tjekket de mærker, man får på kroppen.

'Jeg er meget taknemmelig for de læger, der har støttet mig gennem begge oplevelser med kræft. Tak for at passe godt på mig og give mig tid til at komme mig. Jeg slapper af med min familie derhjemme nu, og jeg er glad for at have deres kærlighed og støtte,' lyder det.

Sarah Ferguson har været gift med prins Andrew.

Sammen har de to døtre – prinsesse Beatrice og prinsesse Eugenie.

Der er meget sygdom i det britiske kongehus for tiden.

Også kong Charles skal igennem en operation inden længe for forstørret prostata.

Samtidig er prinsesse Kate i gang med genoptræning, efter hun har været opereret i maven.