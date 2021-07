»I 80erne var der Diana, der var smuk, og så var der fede, sjuskede Fergie.«

Det var i hvert fald sådan, det blev fremlagt i tabloidmedierne, genkalder den i dag 61-årige Sarah Ferguson, der længe døjede med psykiske udfordringer på grund af de nedladende overskrifter.

»Jeg oplevede voldsomme psykiske problemer på grund af traumet,« fortæller hun i et stort interview med People og fortsætter så:

»Det krævede meget at komme videre, fordi jeg troede på hvert et ord, der stod om mig på forsiderne.«

Prins Andrew og Sarah Ferguson blev gift i juli 1986. Foto: Unknown Vis mere Prins Andrew og Sarah Ferguson blev gift i juli 1986. Foto: Unknown

Sarah Ferguson, også kendt som 'Fergie', var kun 25 år, da hun fra den ene dag til den anden i 1985 blev offentligt kendt på grund af sit forhold til prins Andrew.

Året efter blev de gift, og hun fik titlen hertuginde af York. Hurtigt omdøbte tabloidmedierne hende og gav hende øgenavnet Duchess of Pork – hertuginden af flæsk – på grund af hendes vægt.

Grundet den offentlige mobning udviklede hun angst i en sådan grad, at hun på et tidspunkt var nødt til at sætte sig ned med sine dengang unge døtre.

Nødt til at fortælle sine døtre, hvor ødelagt hun følte sig. Og hvordan hun bebrejdede sig selv for det.

»Det var virkelig mørkt.«

I dag ved Sarah Ferguson, at overskrifterne kun var til for at tjene penge, fortæller hun og uddyber, at hun og prinsesse Diana ofte talte om netop medierne.

Om måden, hvorpå man forsøgte at spille de to ud mod hinanden.

For mens hertuginden af York kunne læse om, hvordan hun var både »fed og sjusket«, var overskrifterne om prinsesse Diana anderledes positive. Hun var glamourøs – en rigtig prinsesse.

Sarah Ferguson og prinsesse Diana sammen. Foto: Nils Jorgensen/Shutterstock Vis mere Sarah Ferguson og prinsesse Diana sammen. Foto: Nils Jorgensen/Shutterstock

Det var ikke udelukkende i medierne, de to kvinder, der havde været veninder siden barndommen, oplevede at blive sammenlignet. Det skete også bag murene på Buckingham Palace, hvor prins Charles på et tidspunkt skulle have sagt til prinsesse Diana:

»Hvorfor kan du ikke være mere ligesom 'Fergie'?«

Men selvom Sarah Ferguson nok var mere bramfri og kulørt, passede hun godt ind i kongehuset. Hun var vokset op på landet, kunne lide dyr, at stå på ski og at ride – alt det, som de kongelige også kan lide.

Prinsesse Diana havde anderledes svært ved at vænne sig til det kongelige liv. Fremstod mere indadvendt. Mindre smilende. Ikke desto mindre fandt de to ifølge Sarah Fergusons udsagn hinanden.

»Diana og jeg havde hver vores mentale udfordringer, og hun og jeg plejede at tale om dem,« fortæller Sarah Ferguson i interviewet med People og fortsætter:

»Diana sagde: 'Fergie, husk én ting: Når du er øverst på piedestalen, er det nemt at falde ned. Når du er nederst, må du kæmpe dig op.' Vi blev fremstillet som helgen og synder, og det vigtigste var, at vi forblev robuste sammen – hvilket vi gjorde, uanset hvad folk skrev om os.«

Prinsesse Diana blev gift med prins Charles i 1981. Året efter fik de sønnen prins William, mens prins Harry blev født i 1984. Charles og Diana blev efter en lang separation skilt i 1996. Året, før hun på tragisk vis mistede livet i Paris.

Sarah Ferguson blev gift med prins Andrew i 1986, og de fik sammen døtrene prinsesse Eugenie og prinsesse Beatrice. Parret blev skilt i 1996, men har bevaret et tæt forhold.