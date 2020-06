Opmærksomheden har altid været rettet på ham. Fra hans mor, fra kvinderne, fra den brede befolkning og fra medierne.

Men hvor opmærksomheden tidligere var mere positivt betonet, bliver britiske prins Andrew i dag betragtet med skepsis og forundring.

Det er også tilfældet i bogen 'Prince Andrew: Epstein and the Palace' skrevet af Nigel Cawthornem, der i mange år har fulgt det britiske kongehus.

Den meget lidt flatterende bog om dronningesønnen udkom i slutningen af maj og udruller fortællingen om en arrogant, selvhøjtidelig og til tider skødesløs prins.

Dronning Elizabeth og hendes yngste søn, prins Andrew.

En prins, der allerede fra sin fødsel i 1960 vandt sin mors ubetingede kærlighed. Efternøleren blev hurtigt dronning Elizabeths favorit i søskendeflokken.

Kilder i bogen - heriblandt flere anonyme - beretter, at prins Andrew stjal al sin mors opmærksomhed og blev forkælet ud over det sædvanlige. Ja, i dag ville man nok have kaldt ham et curlingbarn.

Allerede i en tidlig alder begyndte prinsen at udvise en vis arrogance, og i bogen beskriver skolekammerater ham som en tyran. Pralende og selvhøjtidelig.

Ikke desto mindre havde han let ved at vinde de unge kvinders gunst.

»We want Andy,« lød det fra et kor af kvindestemmer, da han i 1977 ankom til Canada for at studere på Lakefield College, og i landets medier blev han beskrevet som '182 centimeters sexappeal'.

Kvinderne omkring ham blev kaldt 'Andys harem', og når han spillede rugby, var ungmøerne på tilskuerrækkerne iført trøjer med teksten 'I'm an Andy Windsor girl'.

I bogen er der ikke lagt skjul på, at prinsen var en populær herre, og at han nød opmærksomheden.

Måske også så meget, at den steg ham til hovedet. Således er en særlig episode mellem den unge prins og hans far, prins Philip, beskrevet. Familien skulle sammen have set en populær britisk sæbeopera, da prins Andrew eftersigende udbrød:

Her dronning Elizabeth med ægtemanden prins Philip til højre for sig. Til venstre sidder prins Charles. Bagerst finder man prins Andrew, prinsesse Anne og prins Edward. Foto: TIM GRAHAM

»Åh gud, se på alle de almindelige mennesker.«

Til det skulle hans far prompte have fortalt ham, at havde det ikke været for netop de mennesker, havde han slet ikke været i den position, han nu engang befandt sig i.

Reprimanden lader til at være gået ind ad det ene øre og fluks ud ad det andet.

I bogen beskriver kilder, hvordan han da heller ikke var bemærkelsesværdigt populær, da han i 1979 startede på Royal Naval College, hvor både hans far, prins Philip, og hans bror, prins Charles, tidligere havde haft deres gang.

Tronarvingen prins Charles og lillebror prins Andrew. I mange år fandt befolkningen førstnævnte kedelig sammenlignet med den farverige lillebror. Foto: DAVID BEBBER

»Han fremførte det helt store 'jeg er en prins'-show hele tiden og fremstod ganske arrogant,« siger kilden, der selv gik på skolen dengang.

Også personalet tæt på prinsen mærkede tydeligt hans høje tanker om sig selv. En tidligere ansat fortæller således i bogen:

»Jeg har set ham behandle personalet på både chokerende og rystende vis. Han har været utroligt uhøflig over for sine livvagter, smidt genstande på jorden og krævet, at de 'fucking samlede dem op'.«

Da prins Andrew senere blev udnævnt som særlig repræsentant for landet internationalt med fokus på handel og investering, var folk også langt fra imponeret, hvis man skal tro den meget kritiske bog.

I 1985 giftede prinsen sig med Sarah Ferguson. Ægteskabet holdt kun ti år, men parret er stadig venner, og ekshustruen har tidligere udtalt, at hun støtter stadig støtter prinsen trods den massive modvind, han er havnet i. Foto: STRINGER

Han brugte uproportionalt mange af de britiske skatteborgeres penge på at rejse verden rundt, og på udenrigsministeriets gange var der - ifølge bogen - ingen stående ovationer for hans arbejde.

»Han udviste dårlig dømmekraft over for folk,« beskriver en kilde i bogen med henvisning til, at prinsen blev kritiseret for at omgås folk som Saif-al-Islam Gaddafi, søn af Libyens oberst Gadaffi.

Nu er prinsen endnu engang i vælten på grund af et af sine venskaber. Et venskab, der startede i 1990'erne.

Her blev den britiske prins introduceret for forretningsmanden Jeffrey Epstein.

Prins Andrew ved sin mors side. Foto: LEON NEAL

Manden, der sidste år begik selvmord i en fængselscelle, mens anklagemyndigheden var i fuld gang med at forberede en omfattende sag mod ham.

En sag om seksuelle overgreb på kvinder og mindreårige piger. Ifølge anklagemyndigheder brugte rigmanden pigerne som såkaldte sexslaver, som hans venner kunne fornøje sig med. Heriblandt angiveligt prins Andrew.

Selv om Jeffrey Epstein ikke længere kan blive fremstillet for retten, er efterforskningen langtfra ovre. Og den amerikanske anklagemyndighed har flere gange anmodet om at få en snak med prinsen. Uden held.

Sagen har i den grad været skidt for prinsens popularitet. Som Nigel Cawthornem beskriver det: »Den begunstigede prins er gået fra at være en forkælet kongelig til samfundets paria.«