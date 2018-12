Det ville være en underdrivelse at sige, at Samantha Markle har et anstrengt forhold til sin søster, hertuginden af Sussex. Nu langer hun ud efter Meghan - igen.

‘Interessant, at hertugen og hertuginden af Sussex har deres rygge mod kameraet. Er det rygge vendt mod verden eller bare Ragland- og Marklefamilien?´, spørger Samantha Markle retorisk på Twitter.

Det gør hun i forbindelse med prins Harry og Meghan Markles netop offentliggjorte julekort, som er et billede fra deres bryllup i maj, hvor de står med ryggen mod fotografen og kigger på fyrværkeri.

Meghan Markles familie har givet problemer for den nybagte hertuginde, lige siden hun første gang satte stiletterne på de bonede gulve i Buckingham Palace.

Prins Harry og hertuginde Meghans julekort. Billedet er taget på deres bryllupsdag i maj. Foto: CHRIS ALLERTON Vis mere Prins Harry og hertuginde Meghans julekort. Billedet er taget på deres bryllupsdag i maj. Foto: CHRIS ALLERTON

Hendes halvbror brokkede sig højlydt over ikke at være blevet inviteret til brylluppet og advarede prinsen mod at gifte sig.

Hendes far meldte afbud til brylluppet i sidste øjeblik. Og halvsøsteren Samantha Markle bliver ved med at tale ud om søsterens mindre flatterende sider til alverdens medier. Ofte med den anklage, at Meghan svigter familien og ikke mindst sin far.

Og nu langer hun altså ud efter søsteren igen på Twitter.

Efter sin kommentar om, at Meghan vender ryggen til sin amerikanske familie, fortsætter hun:

Prins William og hertuginde Kates julebillede. Foto: Matt Porteous Vis mere Prins William og hertuginde Kates julebillede. Foto: Matt Porteous

‘Det er lidt sørgeligt. Vend ansigtet mod julestemningen.’

På Twitter har flere forsvaret hertugparret, men den kritik preller af på den forsmåede halvsøster, som på trods af sin massive kritik af Meghan også er blevet anklaget for at forsøge at tjene penge på, at søsteren nu er royal ved blandt andet at sælge fotos fra deres barndom.

‘Det er ekstremt uhøfligt at vende ryggen til kameraet på et julekort, hvis hele pointe er at dele varme og kærlige ønsker med verden. Dem, der kritiserer mig for at påpege sandheden, bør i stedet tørre de brune pletter væk fra deres næser. Jeg kan høre verdens mindste violin spille.’

Selvom få er lige så kontante i deres kritik af julebilledet som Samantha Markle, så er der flere, der har pointeret den slående forskel på hertugparrets julebillede og det tilsvarende fra prins William og hans hustru Kate.

I modsætning til prins Harry og Meghans stilistiske og sort/hvide billede er prins William og Kates billede fyldt med varme farver og med parret smilende mod kameraet med deres børn omkring sig.