Prins Andrew og Virginia Giuffre har en uge til at løse deres interne stridigheder, før dommer Lewis Kaplan vil fortsætte sagen mellem den britiske prins og hans påståede offer.

Det var konklusionen på den høring, som fandt sted i New York natten til tirsdag i forbindelse med det civile søgsmål, som Virginia Giuffre gav i sidste måned.

»Lad os droppe alle teknikaliteterne og nå frem til substansen,« skar Lewis Kaplan igennem og meddelte parterne, at de var i gang med at gøre sagen 'mere kompliceret, end den egentlig er'.

»Du kan være rimelig sikker på, at han bliver stævnet før eller siden,« lød det ifølge Daily Mail.

Virginia Giuffre med sin advokat David Boies. Foto: REUTERS/Shannon Stapleton Foto: SHANNON STAPLETON Vis mere Virginia Giuffre med sin advokat David Boies. Foto: REUTERS/Shannon Stapleton Foto: SHANNON STAPLETON

38-årige Virginia Giuffre anklager den 61-årige britiske prins, der er dronning Elizabeths tredje barn, for blandt andet at have tvunget den dengang 17-årige pige til sex i London, i New York og på finansmanden Jeffrey Epsteins private ø i Caribien, mens hun var udsat for menneskehandel af Epstein.

Ved høringen var det dog en helt anden ting, der skulle tages stilling til. Nemlig om prins Andrew overhovedet var blevet stævnet på den korrekte måde.

Ifølge britisk lov skal den sagsøgte have overrakt retsdokumenterne personligt, men da prins Andrew i flere uger har leget kispus med Virginia Giuffres amerikanske advokater, gemt sig på kongefamiliens slotte og instrueret sine sikkerhedsfolk i ikke at tage imod nogen retsdokumenter, måtte amerikanerne til sidst aflevere papirerne til det vogtende politi foran prinsens hjem.

Og det er altså ikke nok, mener prins Andrews advokat, Andrew Brettler, som brugte størstedelen af tiden under nattens høring på at argumentere for, at hans klient ikke formelt er blevet stævnet i sagen – hverken ifølge britisk lov eller 'i overensstemmelse med Haag-konventionen', lød det ifølge Daily Mail fra advokaten, der også fortalte, at han havde været i korrespondance med landretten om spørgsmålet.

Britiske prins Andrew. Foto: CHRIS RADBURN Vis mere Britiske prins Andrew. Foto: CHRIS RADBURN

Men her mente dommer Lewis Kaplan altså, at det blev meget teknisk, og at det ikke var 'særlig produktivt for nogen' at gå i så mange tekniske detaljer i stedet for at nå til sagens kerne.

Han gav derfor prins Andrew, Virginia Giuffre og deres advokater en uge til henholdsvis at finde en juridisk løsning eller forsøge at aflevere stævningen igen.

Høringen er den første, siden Virginia Giuffre i sidste måned sagsøgte prinsen for at have tvunget hende til sex tre gange, da hun var 17 år. Prins Andrew fastholder sin uskyld og er ikke blevet sigtet i sagen.

Virginia Giuffre fortalte i 2019, at hun som ung blev holdt som 'sexslave' af den afdøde dømte sexforbryder Jeffrey Epstein og hans partner Ghislaine Maxwell. Her sagde hun også, at Epstein i sin tid tog hende med til London for at møde prinsen.

I søgsmålet beskylder Virginia Giuffre også prins Andrew for vold og for at have påført hende psykisk lidelse. Hun søger et ikke angivet beløb i erstatning.

»Jeg holder prins Andrew ansvarlig for, hvad han har gjort mig,« siger Giuffre i en udtalelse.

»De rige og magtfulde er ikke undtaget fra at blive holdt ansvarlige for deres handlinger.«

Prins Andrews forsvarsadvokat udtalte under høringen, at sagen ikke har gang på jord og potentielt er juridisk ugyldig.