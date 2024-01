I mange år var cykelsolbriller forbeholdt cykelryttere.

Men som så mange andre beklædningsgenstande fra sportens verden, er de med tiden gledet over i menigmands garderobe, og sidste sommer var cykelsolbrillerne – eller 'hurtigbrillen' som den også kaldes – blevet allemandseje.

Selv i det britiske kongehus.

De seneste år er prinsesse Anne – kong Charles' søster – flere gange set med cykelbriller på, som hun har sat sammen med mere formelle outfits. Og på et nyligt besøg til Sri Lanka, var de endnu en gang fundet frem.

Det har ikke undsluppet folks øjne, at solbrillerne var tilbage på den royale næse, men faktisk er det lidt af en signaturbrille for prinsessen, der har gået med dem længe før, det blev en modeting.

Allerede i 2007 blev hun set med et par på, og fem år senere, da hun så banecykling til OL i London, var der – denne gang i tråd med begivenheden – et par cykelbriller på.

Det skulle blive ved samme OL, at prinsessen fandt de cykelbriller, hun siden da har holdt sig mere eller mindre loyalt til. Prinsesse Annes datter, Zara, repræsenterede Storbritannien i ridning, og som en del af Team GB-dragten (Team Great Britain, red.), fik hun et par Adidas-solbriller.

Et år senere, da prinsesse Anne endnu engang var til stede ved et ridestævne, bemærkede Daily Mail, at hun formentlig havde været på rov i datterens garderobe, idet hun nu bar samme brille som OL-atleterne med 'Team GB' skrevet på brillestangen.

Og siden da er den model jævnligt blevet luftet, som Hello! Magazine har dokumenteret.

Blandt andet i 2016 til St. Patrick's Day fejring, i 2019 til det royale hesteshow på Windsor, i 2021 til sin første officielle opgave efter prins Philips død og i 2022 under fejringen af dronning Elizabeths platinjubilæum som regent.

Solbrillerne er så etableret en del af prinsesse Annes garderobe, at de sågar fik en kort optræden i den populære serie 'The Crown'.