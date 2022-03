Der findes et hav af regler – både skrevne og uskrevne – som de royale skal følge.

En af de mere kuriøse regler findes i det britiske kongehus, hvor en syv sider lang håndbog i detaljer forklarer, hvornår dets medlemmer må tage imod gaver – og hvornår de ikke må.

Her er der nemlig også en regel, der gør det muligt for dronning Elizabeth at hapse næsten samtlige af de gaver, som hendes familiemedlemmer modtager.

Det skriver Mirror.

Alle officielle gaver, som de royale modtager fra kilder, der ikke er en del af kongehuset, tilhører nemlig i princippet dronning Elizabeth.

Officielle gaver er defineret således i den royale håndbog:

»Gaver defineres som officielle, når de modtages under et officielt arrangement eller under udførelser af pligter,« lyder det.

Og disse arrangementer kan være alt fra gåture blandt offentligheden til besøg rundt om i Storbritannien og udlandet.

Selv helt små ting tæller som officielle gaver og tilhører, uagtet af hvem der modtager det, dronning Elizabeth, fordi det er hende, familiemedlemmerne repræsenterer, når de er ude på opgaver.

Omvendt er gaverne så også dronning Elizabeths ansvar, indtil den næste regent overtager ejerskabet over dem.

Der er dog et lille lys i mørket for kongehusets medlemmer – og især for børnene, som ikke skal frygte, at dronning Elizabeth kommer valsende ind og inddrager fødselsdags- og julegaverne.

Gaver, der bliver givet fra ét royalt familiemedlem til et andet, tæller nemlig ikke som officielle gaver.

Som om det ikke er nok, at de royale familiemedlemmer ikke selv ejer de gaver, de får, så er det også en ganske kompliceret proces at modtage en gave.

Alt skal nemlig registreres med en særlig blanket, så der kan holdes overblik over alt det, Kongehuset modtager.

Om dronning Elizabeth nogensinde har gjort brug af sin ret, og flået en gave ud af hænderne på et familiemedlem, melder historien intet om.