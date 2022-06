Lyt til artiklen

Det er snart to år siden, at prins Joachim meget pludseligt blev indlagt med en blodprop i hjernen.

Et stort chok for hans to ældste sønner, 22-årige prins Nikolai og 19-årige prins Felix, som han har sammen med grevinde Alexandra.

Det fortæller de om i et stort dobbeltinterview med Billed-Bladet.

»Selvfølgelig vil man gerne have været der for at hjælpe, men jeg er glad for, at vi blev sparet for sådan en forfærdelig oplevelse,« siger prins Nikolai.

Blodproppen skete samme dag, de to prinser havde sagt farvel til deres far, som de havde holdt ferie med.

Prins Joachim talte med sin fætter, da prinsesse Marie pludselig blev opmærksom på, at hendes mand talte usammenhængende, og at hans ansigt var lammet i venstre side.

Hun slog alarm, og Prins Joachim blev indlagt på Universitetshospitalet i Toulouse i Frankrig, hvor han gennemgik en vellykket operation.

Under hele sit ophold på hospitalet havde han prinsesse Marie ved sin side.

Da det skete under coronapandemien, måtte prins Joachim kun have én besøgende., og prins Felix tror ikke, at han kunne have i bedre hænder end prinsesse Maries.

»Vi ringede jo hver dag og fik en status på hans helbred. Jeg tror ikke, der var så meget, man tænkte over. Verden stod stille i en eller anden forstand,« forklarer prins Nikolai.

De støttede sig til deres mor, grevinde Alexandra, som også støttede sig til sine to sønner i den svære situation.

Som nævnt kom prins Joachim sig dog hurtigt, og han har det, ifølge sine sønner, bedre end nogensinde før.

Der er kommet mere motion på skemaet, hvor hver dag startes med en lang gåtur.

Prins Joachim varetager til dagligt stillingen som forsvarsattaché i Paris. Det var i forbindelse med denne jobstart, at han første gang talte efter sin blodprop.

»Jeg har været fuld af iver for at komme i gang stille og roligt og selvfølgelig efter lægens råd. (Jeg glæder mig til, red.) at få fuldbyrdet det, som et helt års meget intense studier – et helt år i Paris – skal udmunde sig i. Det er spændende. Det er er udfordrende,« lød det der fra 53-årige prins Joachim.