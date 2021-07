Dronning Margrethe fik sig noget af en oplevelse, da hun besøgte Østerø-tunnelen på Færøerne.

Tunnelen indeholder nemlig en helt unik underjordisk rundkørsel, der ligger 73 meter under havets overflade, og den forbinder de to største øer, Streymoy, hvor Tórshavn ligger, og Eysturoyar.

Da Dronningen besøgte den søndag, havde man afspærret den og sat en behagelig stol i midten af rundkørslen. Mange kunne ikke lade være med at trække på smilebåndet over det ejendommelige setup dybt under havet. En meget behagelig tronstol var placeret på vejen i den mørke tunnel.

Her kunne Dronning Margrethe så sidde og betragte det kunstværk, den er blevet udsmykket med.

Her besøger Dronningen rundkørslen i Østerøtunnelen sammen med kunstner Tróndur Patursson. Foto: Hanne Juul

Det er kunstneren, Tróndur Patursson, der har udsmykket rundkørslen.

»Det er ikke noget problem at tale med Dronningen, for hun er meget folkelig. Hun er meget fin at snakke med, og så har hun arbejdet en hel del selv med kunst, så hun ved, hvad det drejer sig om. Hun synes, det var meget spændende,« sagde Patursson til B.T.

Han forklarer, at hans kunstværk er inspireret af både tunnelen og det færørske folk.

»Når man kører rundt, går det hurtigt, så det skal være så enkelt som muligt. Det har noget med den færørske folkesjæl at gøre. Den måde, vi står og går på,« tilføjede han og forklarede, at værket også er inspireret af den færørske kædedans.

Dronning Margrethe på vej til gudstjeneste i Fríðrikskirkjan, Nes. Foto: Hanne Juul

Dronning Margrethe havde endnu et pakket program søndag, hvor hun startede dagen med en gudstjeneste i Fríðrikskirkjan. Efterfølgende besøgte hun en klub for ældre mænd.

Dagens sidste besøg var på familievirksomheden Snældan, der laver alverdens uldprodukter. Her fik Dronningen en rundtur i virksomheden og et smukt uldtørklæde med som gave.

Mandag slutter Dronningens besøg på Færøerne - og i næste drager drager hun til Grønland.

Det bliver dog uden Kongeskibet Dannebrog, der desværre fik motorproblemer og måtte returnere til Frederikshavn. Men det forhindrer ikke Dronningen i at afvikle sit besøg.