Når dronning Margrethe søndag eftermiddag giver stafetten videre til kronprins Frederik, vil en lang række kendte danskere på hver deres måde følge den historiske begivenhed.

Herunder kan du se, hvordan navne som Amalie Dollerup, Jussi Adler-Olsen og Janni Ree skal følge tronskiftet.

Amalie Dollerup, skuespiller

»Jeg ville ønske, jeg kunne stå ved Christiansborgs Slot, men jeg er desværre forhindret, så det må blive på iPaden, for det skal helt sikkert ses.«

Hun tilføjer:

»Det er en stor ting, og jeg var også en af dem, der blev meget rørt over dronning Margrethes nytårstale. Dronningen har altid været i min bevidsthed, siden jeg var helt lille. Jeg har fødselsdag den 15. april, så da jeg var barn, sagde jeg altid: 'Jeg har fødselsdag dagen før Dronningen'.«

Hilda Heick, sangerinde

»Vi skal se det, mens vi er til 15-års fødselsdag hos vores yngste barnebarn Storm.«

Anne Gadegaard, influencer



»Jeg gad rigtig godt have været i Aarhus ved min farmor og se tronskiftet, for jeg ved, hun helt sikkert skal drikke champagne og se det, så det havde været hyggeligt, men jeg skal 'bare' se det med min datter, som næsten er tvangsindlagt til at se det med mig.«

Anne Gadegaard tilføjer:

»Jeg har tænkt på, om jeg skulle invitere en veninde over, så det kan være, jeg gør det. Og så skal jeg selvfølgelig have bobler til.«

Frederik Fetterlein, tidligere tennisspiller



»Selvfølgelig skal man se det. Tænker bare at sidde hjemme i varmen og se alt på tv med lidt god mad.«

Jussi Adler-Olsen, forfatter

»Jeg stod på pladsen sammen med min hustru for 52 år siden, og det var meget højtideligt og minderigt. Denne gang bliver det i en lun stue med æbleskiver og irish coffee foran tv'et. Det skal nok blive hyggeligt.«

Lisbeth Østergaard, influencer



»Jeg skal desværre til hockeycamp med vores mindste dreng, så når det hele sker, står jeg i en kold hal i Frederikshavn. Meeeen jeg tænker øjnene er halvt på isen og halvt på telefonen. Ja, det er ikke en kroning værdigt, men jeg må nappe highligts senere.«

Molly Egelind, skuespiller



»Vi samles hele familien herhjemme til bobler og kage, og tv'et skal køre hele dagen. Det er en kæmpe begivenhed og lidt sørgmodigt, for jeg er meget vild med dronning Margrethe. Jeg glæder mig især meget til at høre Frederiks valgsprog.«

Jim Lyngvild, designer

»Jeg står i forreste række på Christiansborg og tuder.«

Birthe Kjær, sangerinde



»Jeg har en nytårskoncert klokken 16.00 i Haderslev. De sætter en storskærm op til publikum i salen. Der kan jeg kigge med.«

Christian Degn, tv-vært



»Jeg skal se noget af det, men har ikke noget planlagt. Jeg ser nok bare højdepunkter i nyhederne. Jeg har en syg dreng, der kommer i første række, og så tager vi søndagens Danmarkshistorie, som det er muligt.«

Peter Tanev, vejr-vært



»Selvfølgelig skal jeg se det. Jeg ser det hjemme med familien og tvinger pigerne til at se med. Det er en historisk dag, som jeg vil gøre mit til at familien ser sammen.«

Han fortsætter:

»Jeg elsker traditioner og derfor er jeg også royal. Jeg kommer til at savne Dronningen, men ser også frem til, hvordan Kongehuset kan og vil modernisere sig. Jeg havde våde øjne nytårsaften og ved Dronningens tak til showet (Fredag aften, red.). Jeg forventer også at blive rørt søndag eftermiddag.«

Janni Ree, tv-personlighed



»Jeg skal se det her fra Kenya (Jannis mand Karsten Ree har en camp i det østafrikanske land, red.). Vi kan se det på vores telefoner. Det er også min datters fødselsdag.«

Julie Berthelsen, sangerinde



»Jeg skal absolut se tronskiftet. Fra mit hjem i Sverige. Bare mig og alle mine tårer. For Dronningen der var, og Kongen der er. Mine børn og mand er også hjemme, men det er mest mig, der troligt vil følge med.«

