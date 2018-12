Det er første jul for den royale familie uden vores allesammens prins Henrik, så hvordan bliver julen holdt i år?

2018 er året, hvor hele familien samles på Marselisborg Slot i Aarhus for at fejre julen sammen.

Sidste år var familien spredt i og uden for Danmark, da Margrethes børn også skulle fejre jul med deres ægtefællers familier. Derfor samles familien kun hvert andet år i Danmark, ifølge Billed-Bladet.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary var i Australien hos hendes forældre, og prins Joachim og prinsesse Marie holdt jul i udlandet. Prins Nikolai og og prins Felix var hos deres mor, grevinde Alexandra.

24. december "Højt fra træets grønne top" Hvert år juleaftensdag pynter H.M. Dronningen juletræet om formiddagen, og i dagene op til er alt julepynten blevet hængt op i stuerne på Marselisborg Slot. Glædelig jul.

De tidligere år har de royale fejret julen på en meget traditionel måde, som mange danske familier gør.

Det har været fast tradition at gå til julegudstjenesten i Aarhus Domkirke, hvor kongefamilien har royale pladser midt i kirken.

Selvom de skal spise julegås, som er meget normalt, så har de et par ting på menuen, som afviger lidt fra den traditionelle julemiddag.

I stedet for risalamande får de risengrød med en mandel i. Desuden får de plumcake, der er en traditionel engelsk julekage fra London.

1. december "Et barn er født" I dagene op til jul vil der på Kongehusets Instagramprofil blive bragt billeder af H.M. Dronningens julepynt. Her ses en julekrybbe, som Dronningen lavede i 1985 og som hvert år til jul bliver sat op på Dronningen arbejdsværelse på Marselisborg Slot.

Til julebordet i Den Blå Spisestue har Hendes Majestæt broderet en unik juledug, som er inspireret af 'Peters jul'. Den forestiller en gås med manchetter på et fad med kartofler, svesker og grangrene.

Træet skal selvfølgelig også hentes ind og pyntes, og det bliver gjort den 24. december. Sidste år pyntede dronning Margrethe selv træet med nyt og gammelt julepynt, hun selv har lavet, men mon ikke børnene skal være med til det i år.

De seneste år har Dronningen brugt dagene op til juleaften på at pynte slottet op med sin egen hjemmelavede julepynt, og sidste år kunne man følge kongehuset på Instagram, hvor der dagligt blev lagt billeder med forklaringer af pynten op - som en form for royal julekalender.

I løbet af dette års 'julekalender' på Instagram viser kongehuset gemte og glemte ting frem fra Fredensborg Slots mange lofter og opbevaringslokaler. For som de selv skriver:

14. december "I stjerneglansen, gik engledansen, om Betlehem" En foldet engel, som H.M. Dronningen har lavet til sin julepyntssamling.

'Frem til juleaften har Hendes Majestæt Dronningen sluppet fire nisser løs …'

Der skal selvfølgelig også gaver under træet, og her kommer Dronningens kreative evner også ind. Da hun var lille, lavede hun nemlig altid gaverne selv, og det har hun holdt fast i som voksen.

Men hvordan regner Danmarks dronning med, at den første jul kommer til at foregå, når tabet af ægtemanden gennem mere end 50 år ufravigeligt kommer til at påvirke dagen?

»Jeg tror, vi kommer til at gøre, nøjagtig som vi har gjort i alle årene. Vores julemiddag og den slags ting skal stadig være den traditionelle med risengrød og gås, og så får vi i vores familie den engelske plumcake, som jeg lærte at kende af min mor, og som jeg er meget glad for,« sagde dronning Margrethe til Ritzau.

Og hun bibeholder sin positive disposition og tager julen som en tid, hvor familien og kærligheden er i fokus.

»Jeg ser meget frem til julen, for jeg regner med, at hele min familie kommer. Så det bliver dejligt med alle børnebørnene. Det bliver en god jul, det tror jeg helt bestemt,« fortalte hun.