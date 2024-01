Danmark er på den anden ende søndag, og B.T. fangede dronning Margrethes nære veninde, Birgitta Hillingsø, på en telefon.

Hun fortalte, at det var hjemmefra, hun skulle følge med i, hvordan regenten overlod hvervet til sin søn.

»Jeg er klar til at sætte mig ned foran tv'et. Der får man det hele med. Jeg skal ikke ind til byen, der er lidt for mange mennesker,« fortalte hun få timer før abdiceringen.

Søndag middag var der da også ganske rigtig en folkevandring i gang mod Christiansborg, hvor kronprins Frederik klokken 15 blev proklameret som Danmarks nye konge.

Birgitta Hillingsø fortalte, at det var en smule vemodigt at skulle sige 'farvel' til dronning Margrethe, men mest af alt var det dog glæde, der fyldte. Især over ét faktum:

»Det bliver fantastisk at se Frederik som konge. Og at det sker, mens hans mor er i live. Den slags (et tronskifte, red.) plejer at være utrolig trist, så det er dejligt, at det ikke er sådan. Det er en festdag.«

Nu, hvor dronning Margrethe trådt tilbage, må det med vis rimelighed kunne forventes, at der bliver lidt mere luft i kalenderen, hvilket formentlig også kan komme Birgitta Hillingsø til gavn, da der så bliver endnu bedre tid til at ses.

»Jo, det gør der nok,« sagde hun, men fortalte samtidig, at Dronningen altid har været god til at holde sig i gang med diverse projekter, og at det også vil blive sådan, når hun er trådt tilbage som regent.

»Men der bliver nok lidt mere tid.«

Det var i sin nytårstale, at dronning Margrethe gav danskerne den overraskende nyhed om, at hun ville abdicere.

Nogle timer efter, til den private nytårsfest på Amalienborg med de nærmeste venner, deltog Birgitta Hillingsø, og hun har tidligere fortalt til B.T., at hun var lige så overrasket over Dronningens beslutning som enhver anden.

Og det var hun fortsat få timer før, at Dronningens beslutning blev endelig.

»Jeg troede virkelig, at hun ville blive siddende, indtil det sidste,« fortalte hun.

Ja, der tog hun fusen på os allesammen?«

»Det gjorde hun godt nok.«

