Det var prins Charles og prins William, der var arkitekterne bag beslutningen om at smide prins Andrew på porten.

Det fortæller kilder i det britiske kongehus til Daily Mail. Ifølge de royale insidere havde dronning Elizabeth ikke truffet den endelige beslutning, da prinserne slog i bordet og krævede handling.

»Det handler om monarkiets overlevelse,« udtaler en højt placeret kilde på Buckingham Palace.

Prins Andrew er ofte blevet kaldt 'Elizabeths yndlingssøn', og derfor har beslutningen gjort meget ondt på Dronningen. Men der var intet at gøre, efter en dommer i sidste uge besluttede, at Virginia Giuffres sag mod prins Andrew kunne blive ført i New York. Det stod klar for medlemmerne af den britiske kongefamilie.

Det gjorde ondt på dronning Elizabeth, men hun var enig med prins Charles og prins William i, at der ikke var andre udveje for prins Andrew.

Sådan så forsiderne ud på de britiske aviser, da nyheden om prins Andrew kom ud. Foto: NEIL HALL Vis mere Sådan så forsiderne ud på de britiske aviser, da nyheden om prins Andrew kom ud. Foto: NEIL HALL

Beslutningen i USA førte til et 90 minutter langt krisemøde på Windsor Castle mellem Dronningen og prins Andrew i sidste uge. Prins Andrew havde sin advokat Gary Bloxsome med under mødet, der blev dækket intenst i de britiske medier.

Forleden kom det også frem, at prinsen er blevet frataget sin 'His Royal Highness'-titel, ligesom han mistede stort set alle sine militære titler og protektioner.

Han kan dog fortsat kalde sig hertug af York.

Prins Andrew kan ikke længere kalde sig 'His Royal Highness.' Foto: JOHN THYS Vis mere Prins Andrew kan ikke længere kalde sig 'His Royal Highness.' Foto: JOHN THYS

Retssagen i New York forventes at begynde i september, efter en dommer i New York forleden banede vejen for søgsmålet. Det er kvinden Viginia Giuffre, der hævder, at prinsen havde sex med hende, efter den nu afdøde rigmand, Jeffrey Epstein lejede hende ud til prinsen.

Giuffre fortalte sin historie i BBC-programmet Panorama tilbage i oktober 2019.

Jeffrey Epstein indigk et forlig med Giuffre, men dette beskytter altså ikke prins Andrew.

Der er dog stadig mulighed for, at prins Andrew og Giuffre kan indgå et forlig. Hvis det sker, kan prins Andrew stadig uddgå retssagen i september.

Virginia Giuffre hævder, at hun blev udnyttet af prins Andrew. Foto: STEVE PARSONS, BEN GABBE Vis mere Virginia Giuffre hævder, at hun blev udnyttet af prins Andrew. Foto: STEVE PARSONS, BEN GABBE

Hvis Giuffre ikke ønsker at indgå et forlig, venter et sandt mareridt for den britiske kongefamilie. Det kommer også på det værst tænkelige tidspunkt.

I år fejrer dronning Elizabeth nemlig sit platinjubilæum. Det er således 70 år siden, hun blev dronning af England og de andre Commonwealth lande.